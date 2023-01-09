Не поспішайте викидати! Як швидко врятувати пересолену страву

Як врятувати пересолене блюдо?

Супи та запіканки

Щоб зробити менш солоним суп, можна додати до нього води та дати залишити кілька хвилин на середньому вогні. Будьте обережні, не додавайте занадто багато води, оскільки це може змінити густоту супу. Молочні продукти допомагають збалансувати смак пересоленої запіканки. Також допоможуть петрушка, шпинат, кінза та інші зелені овочі. Щоб нейтралізувати надлишок солі, ви також можете додати в суп або запіканки картоплю та моркву.

Надто солоні соуси



У цьому випадку додайте трохи цукру, це врівноважить надлишки солі. Інакше інші інгредієнти можуть допомогти поглинути зайву сіль, а саме лимонний сік або мед.

Що стосується супу, ви також можете використовувати картоплю в соусі, який здається надто солоним, видаляючи шматочки після приготування. Зайва сіль за цей час убереться.

Пересолений рис

Щоб позбавитися зайвої солі в рисі, ви можете злити його за допомогою дуршлагу, а потім замінити воду для варіння новою водою без солі перед поновленням готування. Таким чином, надлишок солі, що є в рисі, буде розчинений у новій воді для варіння. Це також працює з макаронними виробами та відвареними продуктами.