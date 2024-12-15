Ця проста вправа рівноцінна 10 000 крокам і займає лише 30 хвилин

Для підтримки фізичного на емоційного здоровʼя потрібно проходити 10 000 кроків на день. Однак ходьба - не єдиний спосіб підвищити своє самопочуття, адже їзда на велосипеді має такі ж переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Що відомо

Фізіотерапевт Скотт Вільямс розповів, що фактично їздячи на велосипеді замість того, щоб йти пішки, ви можете отримати результат швидше.

Якщо ви будете їздити на велосипеді 30 хвилин, то спалите скільки ж калорій, якби пройшли 10 000 кроків.

Дослідження 2023 року показало, що їзда на велосипеді є чудовим способом знизити ризик хронічних захворювань і сприяти довголіттю. До того ж таке тренування пов’язано з меншим ризиком смертності з будь-якої причини, серцево-судинними захворюваннями та діабетом 2 типу, а також позитивним психічним здоров’ям і благополуччям.

Прогулянка протягом години або їзда на велосипеді 30 хвилин також можуть допомогти контролювати вагу в нормі. Обидва повинні спалювати приблизно від 200 до 300 калорій за тренування.

Якщо ви все-таки вирішите включити їзду на велосипеді, то обов’язково підготуйте шоломом для додаткової безпеки, якщо вирушаєте в далеку дорогу, а не в спортзал.

Користь їзди на велосипеді

Якісний сон

Регулярні велопоїздки допомагають виведенню з організму гормону стресу - кортизолу, який заважає заснути та викликає безсоння. Таким чином, регулярні велопрогулянки допоможуть поліпшити якість сну і забути про безсоння.

Поліпшення обміну речовин

Їзда на велосипеді збільшує витрату енергії - прискорюється обмін речовин, покращується постачання киснем органів і тканин, в тому числі м'язів і головного мозку;

Підвищення витривалості

Регулярні поїздки на велосипеді підвищують загальну витривалість організму, роблять вас бадьоріше і міцніше.

Зниження ваги

Заняття на велосипеді відносять до кардіотренування і часто рекомендовані тим, хто хоче скинути зайві кілограми. Під час поїздки на велосипеді прискорюється метаболізм та спалюється велика кількість калорій.

Поліпшення стану шкіри

Їзда на велосипеді призводить до збільшення циркуляції крові, в результаті кисень і поживні речовини доставляються до клітин шкіри набагато швидше, при цьому виводяться шкідливі токсини. Велопрогулянки на свіжому повітрі сприяють виробленню колагену, який, допомагає скоротити появу зморшок.

Постійні заняття на велосипеді корисно впливають на м'язи ніг, грудей, спини та рук.