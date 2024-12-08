10 найкращих вправ, які допоможуть не набрати вагу під час зимових свят

Новорічні свята насичені ласощами та жирною їжею, що може призвести до набору ваги. Щоб уникнути цього, тренери рекомендують кілька корисних кардіо вправ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Кардіотренування - один із найефективніших способів прискорити метаболізм, особливо під час свят. Такі вправи не тільки спалюють калорії, але й покращують здоров’я серцево-судинної системи, запобігають стресу та підвищують рівень енергії.

Джампінг Джек

Стрибки - це класичне кардіотренування, яке пришвидшує пульс, одночасно залучаючи все тіло. Вони ідеально підходять для швидкого припливу енергії та тренують ноги, руки та тіло.

Встаньте прямо, ноги поставте разом і руки з обох боків. Підстрибніть, поставивши ноги ширше чим на ширині плечей, піднявши руки над головою.

Після цього поверніться у вихідне положення.

Робіть вправу від 30 секунд до 1 хвилини.

Вправа "Джампінг Джек" (фото: eatthis.com)

Високі коліна

Високі коліна націлені на ваш прес, квадрицепси та підколінні сухожилля. Вони чудово підходять для покращення координації та балансу.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, а руки зігніть під кутом 90 градусів. Швидко підніміть одне коліно до грудей, а потім поміняйте швидко ногу.

Продовжуйте чергувати протягом 30 секунд.

Вправа "Високі коліна" (фото: eatthis.com)

Альпіністи

Це динамічна вправа, яка зміцнює тіло, плечі та ноги, одночасно прискорюючи пульс.

Почніть із планки, руки поставте під плечима. Проведіть правим коліном до грудей, потім швидко перейдіть на ліве коліно.

Продовжуйте чергувати ноги якомога швидше, зберігаючи при цьому пряму лінію.

Виконайте 3 підходи по 20 повторень на ногу.

Альпіністи (фото: eatthis.com)

Берпі

Вправа поєднує силу та кардіотренування, опрацьовуючи все тіло та спалюючи багато калорії.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Опустіться в присідання і покладіть руки на підлогу. Далі станьте в положення планки. Виконайте віджимання, потім стрибніть ногами вперед та підніміться.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Берпі (фото: eatthis.com)

Стрибки фігуристів

Вправа опрацьовує сідниці, квадрицепси та прес, імітуючи бічні рухи, характерні для фігуристів.

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. Стрибніть вбік вправо на ногу. Далі в ідштовхніться і стрибніть вліво на ногу.

Розмахуйте руками, щоб тримати баланс та приземлятись м’яко.

Виконайте 3 підходи по 15 стрибків на бік.

Стрибки фігуристів (фото: eatthis.com)

Спринт по сходах

Спринт по сходах забезпечує високоінтенсивне кардіотренування, яке зміцнює ноги.

Якнайшвидше біжіть сходами вгору. Далі обережно спускайтесь вниз, щоб відновитися.

Спринт по сходах (фото: eatthis.com)

"Бій з тінню"

Вправа покращує координацію, спалює калорії та додає елемент веселощів у ваші кардіотренування.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, одну ногу трохи вперед. Тримайте кулаки біля підборіддя.

Робіть швидкі удари в повітря, чергуючи руки.

Виконайте 3 підходи по 1 хвилині.

Вправа "Бій з тінню" (фото: eatthis.com)

Скакалка

Стрибки на скакалці - це ефективна кардіо вправа, яка розвиває спритність і витривалість, водночас тонізуючи ноги та руки.

Тримайте ручки скакалки, р озгойдуйте мотузку над головою та стрибайте, коли вона проходить під ногами.

Дотримуйтеся рівного ритму. Виконайте 3 підходи по 1 хвилині.

Стрибки на скакалці (фото: eatthis.com)

Повзучий ведмідь

Це рух усім тілом, який покращує рухливість, силу м'язів.

Станьте на коліна, потім трохи відірвіть їх від землі. Поповзіть вперед, водночас рухаючи протилежною рукою та ногою.

Виконайте 3 підходи по 20 кроків, відпочиваючи 1 хвилину між підходами.

Вправа "Повзучий ведмідь" (фото: eatthis.com)

Інтенсивний біг

Це високоінтенсивний спосіб спалити калорії та покращити витривалість серцево-судинної системи.

Знайдіть рівний простір для бігу. Біжіть якомога швидше протягом 20 секунд.

Потім ходіть протягом 40 секунд, щоб відновитися.