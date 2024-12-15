Это простое упражнение равноценно 10 000 шагам и занимает всего 30 минут

Для поддержания физического на эмоционального здоровья нужно проходить 10 000 шагов в день. Однако ходьба - не единственный способ повысить свое самочувствие, ведь езда на велосипеде имеет такие же преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Что известно

Физиотерапевт Скотт Уильямс рассказал, что фактически ездя на велосипеде вместо того, чтобы идти пешком, вы можете получить результат быстрее.

Если вы будете ездить на велосипеде 30 минут, то сожжете сколько же калорий, если бы прошли 10 000 шагов.

Исследование 2023 года показало, что езда на велосипеде является отличным способом снизить риск хронических заболеваний и способствовать долголетию. К тому же такая тренировка связана с меньшим риском смертности по любой причине, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа, а также положительным психическим здоровьем и благополучием.

Прогулка в течение часа или езда на велосипеде 30 минут также могут помочь контролировать вес в норме. Оба должны сжигать примерно от 200 до 300 калорий за тренировку.

Если вы все-таки решите включить езду на велосипеде, то обязательно подготовьте шлем для дополнительной безопасности, если отправляетесь в дальнюю дорогу, а не в спортзал.

Польза езды на велосипеде

Качественный сон

Регулярные велопоездки помогают выведению из организма гормона стресса - кортизола, который мешает заснуть и вызывает бессонницу. Таким образом, регулярные велопрогулки помогут улучшить качество сна и забыть о бессоннице.

Улучшение обмена веществ

Езда на велосипеде увеличивает расход энергии - ускоряется обмен веществ, улучшается снабжение кислородом органов и тканей, в том числе мышц и головного мозга;

Повышение выносливости

Регулярные поездки на велосипеде повышают общую выносливость организма, делают вас бодрее и крепче.

Снижение веса

Занятия на велосипеде относят к кардиотренировкам и часто рекомендованы тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время поездки на велосипеде ускоряется метаболизм и сжигается большое количество калорий.

Улучшение состояния кожи

Езда на велосипеде приводит к увеличению циркуляции крови, в результате кислород и питательные вещества доставляются к клеткам кожи гораздо быстрее, при этом выводятся вредные токсины. Велопрогулки на свежем воздухе способствуют выработке коллагена, который, помогает сократить появление морщин.

Постоянные занятия на велосипеде полезно влияют на мышцы ног, груди, спины и рук.