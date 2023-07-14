Ця проста вправа покращує кровообіг та нормалізує тиск. Ось інструкція, як її виконувати (відео)

Чому важливо робити масаж стоп

"Стопа - друге серце людини" - так говорить китайська мудрість. Тут розташовано понад 60 активних зон, які відповідають за різні органи та їх правильне функціонування. Масажуючи поверхню стопи, ми рефлекторно впливаємо на весь організм, активізуючи його роботу і помітно покращуючи стан", - каже Ольга.

Як масаж стоп впливає на організм:

стимулюється кровообіг, це особливо важливо при малорухливому способі життя та відсутності необхідних фізичних навантажень

нормалізується артеріальний тиск - є дані, що хворі на гіпертонію, після повного курсу масажу зменшують дозу ліків або зовсім відмовляються від них

змінюється психологічний фон людини: на 50% знижується рівень тривожності, настає емоційне розслаблення, підвищується настрій

налагоджується сон

у великій кількості виробляються гормони задоволення - ендорфіни. Вони прибирають біль у суглобах та м’язах, послаблюють напади мігрені, полегшують посттравматичне та післяопераційне відновлення організму

Як правильно робити масаж стоп

Візьмуть тенісний м'ячик або спеціалізований і покладіть під пальці. Тоді злегка натискайте ногою по 5-7 разів. Рухайтесь від пальців до п'ят, опрацьовуючи всі ділянки.

Потім зробіть перекочування м'ячика вздовж усієї стопи. Потім - перекочування впоперек стопи.

І на завершення пройдіться м'ячиком по зовнішній та внутрішній стороні стопи.