Ця проста вправа покращує кровообіг та нормалізує тиск. Ось інструкція, як її виконувати (відео)

Масаж стоп за допомогою м'ячика здатний покращити кровообіг та загальне самопочуття. Найкраще його робити перед сном - для позитивного ефекту достатньо навіть кількох хвилин.
Про те, як правильно виконувати такі вправи, розповіла лікар-косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
"Стопа - друге серце людини" - так говорить китайська мудрість. Тут розташовано понад 60 активних зон, які відповідають за різні органи та їх правильне функціонування. Масажуючи поверхню стопи, ми рефлекторно впливаємо на весь організм, активізуючи його роботу і помітно покращуючи стан", - каже Ольга.
Як масаж стоп впливає на організм:
Візьмуть тенісний м'ячик або спеціалізований і покладіть під пальці. Тоді злегка натискайте ногою по 5-7 разів. Рухайтесь від пальців до п'ят, опрацьовуючи всі ділянки.
Потім зробіть перекочування м'ячика вздовж усієї стопи. Потім - перекочування впоперек стопи.
І на завершення пройдіться м'ячиком по зовнішній та внутрішній стороні стопи.
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