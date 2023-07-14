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Это упражнение улучшает кровообращение и нормализует давление. Вот инструкция, как его выполнять (видео)

Как с помощью массажа стоп улучшить самочувствие (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Массаж стоп с помощью мячика способен улучшить кровообращение и общее самочувствие. Лучше всего его делать перед сном - для положительного эффекта достаточно даже нескольких минут.

О том, как правильно выполнять такие упражнения рассказала врач-косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Почему важно делать массаж стоп

"Стопа - второе сердце человека" - так гласит китайская мудрость. Здесь расположено более 60 активных зон, отвечающих за разные органы и их правильное функционирование. Массируя поверхность стопы, мы рефлекторно влияем на весь организм, активизируя его работу и заметно улучшая состояние", - говорит Ольга.

Как массаж стоп влияет на организм:

  • стимулируется кровообращение, это особенно важно при малоподвижном образе жизни и отсутствии необходимых физических нагрузок
  • нормализуется артериальное давление - есть данные, больные гипертонией, после полного курса массажа уменьшают дозу лекарства или вовсе отказываются от них
  • меняется психологический фон человека: на 50% снижается уровень тревожности, наступает эмоциональное расслабление, повышается настроение
  • налаживается сон
  • в большом количестве вырабатываются гормоны удовольствия - эндорфины. Они убирают боль в суставах и мышцах, ослабляют приступы мигрени, облегчают посттравматическое и послеоперационное восстановление организма

Как правильно делать массаж стоп

Возьмите теннисный мячик или специализированный и положите под пальцы. Тогда слегка нажимайте ногой по 5-7 раз. Двигайтесь от пальцев до пяток, прорабатывая все участки.

Затем сделайте перекатывание мячика вдоль всей стопы, а потом - перекатывание поперек стопы.

И в завершение пройдитесь мячиком по наружной и внутренней стороне стопы.

Читайте также о том, какое элементарное упражнение улучшает работу сердца.

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