Это упражнение улучшает кровообращение и нормализует давление. Вот инструкция, как его выполнять (видео)

Массаж стоп с помощью мячика способен улучшить кровообращение и общее самочувствие. Лучше всего его делать перед сном - для положительного эффекта достаточно даже нескольких минут.
О том, как правильно выполнять такие упражнения рассказала врач-косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
"Стопа - второе сердце человека" - так гласит китайская мудрость. Здесь расположено более 60 активных зон, отвечающих за разные органы и их правильное функционирование. Массируя поверхность стопы, мы рефлекторно влияем на весь организм, активизируя его работу и заметно улучшая состояние", - говорит Ольга.
Как массаж стоп влияет на организм:
Возьмите теннисный мячик или специализированный и положите под пальцы. Тогда слегка нажимайте ногой по 5-7 раз. Двигайтесь от пальцев до пяток, прорабатывая все участки.
Затем сделайте перекатывание мячика вдоль всей стопы, а потом - перекатывание поперек стопы.
И в завершение пройдитесь мячиком по наружной и внутренней стороне стопы.
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