Це - найшкідливіший смаколик, яким українці пригощають діточок: є у кожному магазині

Корисні солодощі стали трендом сучасності, але полиці магазинів досі завалені небезпечним частуванням, яким українці пригощають дітей. Йдеться про глазуровані сирки - продукт, який здається безпечним, хоча насправді несе більше шкоди, аніж користі.

Чому сирки не варто давати дітям і в чому їхня небезпека, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Глазуровані сирки давно вважаються популярним “корисним” перекусом для дітей і дорослих. Однак експерти з харчування б’ють на сполох: цей солодкий продукт часто містить більше шкідливих речовин, аніж класичні цукерки.

Чому глазуровані сирки вважаються небезпечними

високий вміст цукру - більшість популярних сирків містить 30-40 г цукру на 100 г продукту, що іноді перевищує добову норму для дитини

- більшість популярних сирків містить 30-40 г цукру на 100 г продукту, що іноді перевищує добову норму для дитини трансжири та інші шкідливі жири - у шоколадній глазурі часто використовуються пальмова олія, замінники какао-масла і гідрогенізовані жири, які негативно впливають на серцево-судинну систему

- у шоколадній глазурі часто використовуються пальмова олія, замінники какао-масла і гідрогенізовані жири, які негативно впливають на серцево-судинну систему мінімум справжнього сиру - дешевих сирках іноді використовується не натуральний сир, а сирні маси з додаванням рослинних жирів та ароматизаторів

- дешевих сирках іноді використовується не натуральний сир, а сирні маси з додаванням рослинних жирів та ароматизаторів барвники та інша "хімія" - для покращення смаку та вигляду додають штучні ароматизатори, підсилювачі та навіть інгредієнти, які не мають нічого спільного зі справжнім сиром.

На що звертати увагу на упаковці та як обрати дійсно корисний глазурований сирок

Щоб зрозуміти, наскільки якісний сирок перед вами, уважно читайте етикетку.

якщо на першому місці цукор - це основний інгредієнт, від такого сирка краще відмовитися

- це основний інгредієнт, від такого сирка краще відмовитися якщо написано "рослинні жири" - залишайте смаколик на полиці, шукайте на етикетці написи "сир" або "молочна сироватка"

- залишайте смаколик на полиці, глазур має бути з какао , якщо бачите "замінник какао-масла" - цей сирок не буде корисним

, якщо бачите "замінник какао-масла" - цей сирок не буде корисним барвники (E102, E110 тощо) та консерванти - такі інгредієнти свідчать про низьку якість продукту, дітям він точно не потрібен.

Чим замінити глазуровані сирки

Якщо хочете запропонувати дитині дійсно корисний перекус, краще обирати натуральний кисломолочний сир без добавок, йогурт без цукру (можна додати ягоди чи мед самостійно), а ще - фрукти, горіхи, натуральні батончики без штучних підсолоджувачів

Такі продукти дадуть енергію, вітаміни й не перенавантажать організм шкідливими речовинами.

Глазуровані сирки здаються зручним і смачним перекусом, однак насправді це - солодощі з великим вмістом цукру та шкідливих жирів. Лікарі й дієтологи рекомендують обирати більш натуральні альтернативи, особливо для дітей.