Ця "копієчна" кухонна спеція змінить ваше уявлення про прання. Просто додайте її в машинку!

Допомагає зберегти кольори яскравими та насиченими

Блогерка і авторка видання Reviewed Аманда Олівер каже, що додавання перцю до вашої білизни може допомогти зберегти ваші кольори яскравими та насиченими. Піперин у чорному перці допомагає закріпити барвник на тканині та запобігти її вицвітанню. Це означає, що ваш одяг буде виглядати яскравіше і прослужить довше.

Видаляє плями

Перець також є ефективним засобом для виведення плям. Натуральні олії перцю руйнують і розчиняють плями, полегшуючи їх видалення під час прання. Просто насипте столову ложку перцю на брудне місце перед пранням і залиште на кілька хвилин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

Усуває запахи

Якщо у вас є одяг, який має неприємний запах, додавання перцю до цієї білизни може допомогти усунути це. Натуральні олії перцю нейтралізують і поглинають неприємні запахи, залишаючи ваш одяг свіжим і чистим.

Пом'якшує тканини

Перець також може допомогти пом'якшити тканини. Натуральні олії перцю розслабляють волокна тканини, роблячи її м’якшою та зручнішою для носіння. Це особливо корисно для жорстких або дряпаючих тканин, таких як рушники чи постільна білизна.

Відлякує комах

Перець є природним відлякувачем комах. Додавання цієї спеції до вашого одягу може допомогти відлякати мурах, павуків та моль. Це особливо корисно, якщо ви зберігаєте свій одяг у шафі чи комоді, де можуть бути комахи.

Допомагає запобігти статичному прилипанню

Якщо ви втомилися від статичної електрики на одязі, додавання перцю в білизну може допомогти зменшити це. Натуральні олії в перці знижують статичну електрику, запобігаючи злипанню одягу або прилипання до тіла.

Екологічно чистий

Використання перцю для прання є екологічно чистою альтернативою комерційним пом’якшувачам тканин і засобам для виведення плям. Перець - натуральна, нетоксична речовина, безпечна для навколишнього середовища та вашої родини. Це також більш доступний варіант, ніж багато торговельних засобів для прання.

Простий у використанні

Використовувати перець для прання неймовірно легко. Просто додайте столову ложку в пральну машину разом із пральним порошком. Ви також можете посипати перцем безпосередньо на плями або у відділення для пом’якшення тканин у вашій пральній машині.

Економить час і гроші

Використання перцю для прання може заощадити час і гроші. Усунувши потребу в комерційних пом’якшувачах тканин і засобах для виведення плям, ви можете зберігти гроші на цьому.

Крім того, оскільки перець є настільки ефективним засобом для видалення плям і запаху, ви можете скоротити кількість часу, який витрачаєте на попередню обробку плям або багаторазове прання одягу.