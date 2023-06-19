Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про мелений перець і повідомив, кому він протипоказаний

Спеції та прянощі - невід'ємна частина кухні середньостатистичного українця. Серед багатьох прянощів, напевно, найпопулярніший мелений перець.

Чи шкідлива ця спеція чи ні, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Які види меленого перцю використовуються у кулінарії? чорний перець

білий перець (дозрілі плоди чорного перцю)

червоний перець чилі (буває також зеленим, тоді він ще гостріший)

паприка – виготовляють із негострих сортів вищезгаданого червоного перцю Який вплив має перець організм? добре стимулює кислотність шлунка

підвищує апетит

посилює обмін речовин, сприяє схудненню

має антисептичні властивості

має зігріваючий ефект

має місцеву імуностимулюючу дію Кому не можна вживати перець при гастритах із підвищеною кислотністю

при хронічних панкреатитах

при запальних процесах у кишечнику

при запаленні сечового міхура (цистит)

пацієнтам зі стенокардією (може збільшувати частоту нападів серцевого болю)

під час вагітності та годування груддю слід уникати гострого перцю чилі

дітям віком до 1 року Також медик зазначив, що негіркий перець можна вживати практично всім.