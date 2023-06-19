Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про мелений перець і повідомив, кому він протипоказаний
Фото: Чи корисний мелений перець (freepik.com)
Спеції та прянощі - невід'ємна частина кухні середньостатистичного українця. Серед багатьох прянощів, напевно, найпопулярніший мелений перець.
Чи шкідлива ця спеція чи ні, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Які види меленого перцю використовуються у кулінарії?
- чорний перець
- білий перець (дозрілі плоди чорного перцю)
- червоний перець чилі (буває також зеленим, тоді він ще гостріший)
- паприка – виготовляють із негострих сортів вищезгаданого червоного перцю
Який вплив має перець організм?
- добре стимулює кислотність шлунка
- підвищує апетит
- посилює обмін речовин, сприяє схудненню
- має антисептичні властивості
- має зігріваючий ефект
- має місцеву імуностимулюючу дію
Кому не можна вживати перець
- при гастритах із підвищеною кислотністю
- при хронічних панкреатитах
- при запальних процесах у кишечнику
- при запаленні сечового міхура (цистит)
- пацієнтам зі стенокардією (може збільшувати частоту нападів серцевого болю)
- під час вагітності та годування груддю слід уникати гострого перцю чилі
- дітям віком до 1 року
Також медик зазначив, що негіркий перець можна вживати практично всім.
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