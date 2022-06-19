Оказывается, черный перец "горошек" можно вырастить на подоконнике: как это сделать

Черный перец "горошек", который мы привыкли покупать в пакетиках, можно вырастить дома на подоконнике. При этом посеять можно горошины из обычной магазинной пачки.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале.

Что такое перец-горошек

Несмотря на общее название с болгарским или острым перцами эти растения внешне не имеют ничего общего. Да и требования к выращиванию у них разные.

Второе название черного перца - малабарская ягода. Это полуодеревеневшая вечнозеленая лиана длиной до 15 метров. Его родина субтропики Азии. Там он растет в условиях повышенной влажности и стабильного тепла. Лиана цепляется воздушными корнями за деревья и тянется к солнцу.

Цветет перец мелкими белыми цветками, собранными в длинное подобие колоска. По окончанию цветения на их месте завязываются круглые плоды-костянки зеленого цвета. Созревая, они становятся красными.

Коллаж РБК-Украина: Так растет черный перец в природе

Черный, зеленый, розовый и белый перец - это одна и та же культура.

Разница лишь в том, когда и как был собран урожай. Белый перец получают из зрелых красных ягод, которые замачивают и снимают оболочку. Зеленый и черный перец - это недозревшие плоды, которые по-разному высушивают и обрабатывают. А розовый перец - это зрелые плоды, которые сушатся и обрабатываются, как и зеленый перец.

Фото: Разные цвета перца изготавливаются из одной культуры (pixabay)

Как вырастить перец дома

Как пишут специалисты, можно посадить те горошины, которые есть среди приправ на кухне, но только предварительно замочив их на пару дней. Выберите самые крупные и сильные семена. Первые всходы должны появиться где-то на 26-й день.

Черный перец - неприхотливое комнатное растение. При правильном уходе уже на второй год вы сможете собрать первый урожай.

Вам понадобится:

питательная почва (смесь листовой и дерновой земли, песка и перегноя);

рассеянное освещение (лучше всего - восточные окна);

влажный воздух (поддон с водой и частые опрыскивания);

тепло - 25-28 градусов (зимой - не ниже 16 градусов);

обильный полив с весны по осень, умеренный - зимой;

сезонные подкормки: с весны по осень - дважды в месяц минеральным комплексом).

В горшке надо будет установить опору, по которой будет виться лиана. Один раз в 2-3 года куст пересаживают в свежую почву. Размножают перец семенами, а также отводками от куста.