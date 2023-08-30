Эта "копеечная" кухонная специя изменит ваше представление о стирке. Просто добавьте ее в машинку!

Помогает сохранить цвета яркими и насыщенными

Блогер и автор издания Reviewed Аманда Оливер говорит, что добавление перца к вашему белью может помочь сохранить ваши цвета яркими и насыщенными. Пиперин в черном перце помогает закрепить краситель на ткани и предотвратить ее выцветание. Это означает, что ваша одежда будет выглядеть ярче и прослужит подольше.

Удаляет пятна

Перец также является эффективным пятновыводителем. Натуральные масла перца разрушают и растворяют пятна, облегчая их удаление во время стирки. Просто насыпьте столовую ложку перца на грязное место перед стиркой и оставьте на несколько минут. Затем постирайте одежду как обычно.

Устраняет запахи

Если у вас есть одежда, которая имеет неприятный запах, добавление перца к этому белью может помочь устранить это. Натуральные масла перца нейтрализуют и поглощают неприятные запахи, оставляя вашу одежду свежей и чистой.

Смягчающие ткани

Перец может также помочь смягчить ткани. Натуральные масла перца расслабляют волокна ткани, делая ее более мягкой и удобной для ношения. Это особенно полезно для жестких или царапающих тканей, таких как полотенца или постельное белье.

Отпугивает насекомых

Перец является естественным отпугивателем насекомых. Добавление этой специи к вашей одежде может помочь отпугнуть муравьев, пауков и моль. Это особенно полезно, если вы храните свою одежду в шкафу или комоде, где могут быть насекомые.

Помогает предотвратить статическое прилипание

Если вы устали от статического электричества на одежде, добавление перца в белье может помочь снизить это. Натуральные масла в перце снижают статическое электричество, предотвращая слипание одежды или прилипание к телу.

Экологически чистый

Использование перца для стирки является экологически чистой альтернативой коммерческим смягчителям тканей и пятновыводителям. Перец - натуральное, нетоксичное вещество, безопасное для окружающей среды и вашей семьи. Это также более доступный вариант, чем многие торговые средства для стирки.

Прост в использовании

Использовать перец для стирки невероятно легко. Просто добавьте столовую ложку в стиральную машину вместе со стиральным порошком. Вы также можете посыпать перцем прямо на пятна или в отделения для смягчения тканей в вашей стиральной машине.

Экономит время и деньги

Использование перца для стирки может сэкономить время и деньги. Устранив потребность в коммерческих смягчителях тканей и пятновыводителях, вы можете сберечь деньги на этом.

Кроме того, поскольку перец является столь эффективным пятновыводителем и запахом, вы можете сократить количество времени, которое тратите на предварительную обработку пятен или многоразовую стирку одежды.