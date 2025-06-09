Ця популярна страва на барбекю - справжня калорійна "бомба": ось чому

Чому халумі не є здоровим варіантом барбекю

Професор та керівник клініки схуднення Франклін Джозеф розповів, що сезон барбекю - чудова можливість поспілкуватися та насолодитися смачною їжею.

Єдина їжа, якої експерт уникає, це смажений сир халумі. Це традиційний кипрський напівтвердий сир, виготовлений переважно з суміші овечого, козячого і коров’ячого молока. Має щільну еластичну структуру та солонуватий смак.

Він часто вважається "здоровішою" заміною в меню барбекю, особливо для вегетаріанців або тих, хто намагається харчуватися правильно. Але це справжня калорійна "бомба".

Невелика порція - лише два шматочки може містити понад 300 калорій і близько 25 г жиру. Однак, зазвичай ніхто не зупиняється на двох шматочках. Поєднання високого вмісту жиру, солі та низького відчуття ситості робить халумі поганим вибором для схуднення.

"Ви не відчуваєте ситості від нього так само, як від пісного білка, такого як курка чи шматок риби. Він ситний, солоний, а жир швидко накопичується. Ось чому так важливо вибирати продукти, які наситять вас, не витрачаючи при цьому весь ваш "калорійний бюджет", - додав експерт.

Що корисно готувати на барбекю

Курка, риба, креветки або овочеві шашлички з різнокольоровими овочами - найкращі варіанти для ситної та пісної страви на грилі. Вони мають високий вміст білка, низький вміст жиру та довше залишають відчуття ситості.

Професор також радить бути уважним до соусів та олій. Багато людей поливають оливковою олією овочі чи салати, думаючи, що це корисно. Однак, так ви будете споживати багато калорій.

Те саме стосується солодких соусів, таких як солодкий чилі або теріякі - вони можуть перетворити низькокалорійну тарілку на страву на 600 калорій.