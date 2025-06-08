6 "здорових" продуктів, в яких дуже багато цукру. Ці цифри ви не побачите на етикетках!

У багатьох корисних, на перший погляд, продуктах може міститися велика кількість прихованого цукру. Надмірне споживання таких продуктів може сприяти набору ваги, розвитку діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Дорош.

Скільки цукру в "здорових" продуктах

Експерт назвала популярні продукти, які багато хто вважає корисними та часто їх вживає. Серед них:

фітнес-йогурт із злаками (150 г) - 18 г цукру

гранола з сухофруктами (50 г) - 12–16 г цукру

смузі з магазину (250 мл) - 25–30 г цукру

фітнес-батончик (1 шт) - 8–15 г цукру

мюслі з молоком (1 порція) - 12–18 г цукру

протеїновий коктейль з магазину (330 мл) - 14–20 г цукру

Зокрема, ці цифри виробники часто не показують на етикетках або роблять це дуже малими літерами.

Варто розуміти, що цукор - не ворог, якщо контролювати його вміст в раціоні.

Щоб розпізнати доданий цукор на етикетці, шукайте такі слова:

сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза

патока, сироп (кукурудзяний, глюкозо-фруктозний), мед

інвертний цукор, концентрат соку

Шкода від великої кількості цукру

Порушення роботи мозку та настрою

Різкі зміни рівня цукру в крові призводять до дратівливості, втоми та перепадів настрою.

Надмір цукру також пов’язаний з вищим ризиком депресії, особливо при регулярному споживанні солодких напоїв і солодощів.

Ожиріння

Надлишок цукру призводять до зайвих калорій в раціоні та збільшення маси тіла. Підвищення рівня інсуліну сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота.

Захворювання серцево-судинної системи

Високе споживання цукру пов’язане з високим тиском, підвищеним холестерином та запаленням судин. Це збільшує ризик інсульту та інфаркту.

Прискорене старіння шкіри

Надлишок цукру сприяє глікації - процесу, який руйнує колаген і еластин. Тому шкіра стає менш пружною та з’являються зморшки.