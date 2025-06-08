Цю літню ягоду жінкам 50+ варто їсти щодня: ось чому

Полуниця може стати природним союзником жінок під час менопаузи. Ягода вона не лише знижує ризик серцево-судинних захворювань, а й полегшує типові симптоми гормональних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що відбувається при менопаузі

Зазвичай мезопауза відбувається у віці 50 років, але може початися і раніше.

Припливи та нічна пітливість - поширені симптоми, з якими стикаються багато жінок під час менопаузи, а з наближенням літа ці симптоми можуть посилюватися ще більше.

Дієтолог Емма Дербішир розповіла, що полуницю часто вважають ключовим продуктом харчування для жінок у менопаузі. Вона забезпечує ключові поживні речовини, важливі для загального здоров'я та самопочуття.

Під час припливів у людей може виникати запаморочення та прискорене серцебиття. Ц і симптоми, ймовірно, викликані коливаннями рівня естрогену. А це призводить до зміни регуляції температури в частині мозку, яка називається гіпоталамусом.

Як полуниця допомагає при менопаузі

Полуниця багата на антиоксиданти, такі як флавоноїди та поліфеноли. Вони можуть допомогти боротися з оксидативним стресом і запаленням, які сприяють таким симптомам, як припливи, нічна пітливість, біль у суглобах і затуманений мозок.

Літні фрукти, такі як полуниця, чорниця та малина, містять потужні сполуки, які допомагають підтримувати гормональний баланс і боротися із запаленням.

Такі ягоди корисні, оскільки вони мають низький вміст цукру та є чудовим джерелом клітковини. Клітковина може допомогти збалансувати рівень цукру в крові та підтримувати здорову вагу під час менопаузи.

Під час менопаузи вживання більшої кількості клітковини може допомогти вам відчувати ситість. Це також може допомогти травленню, яке може сповільнитися під час менопаузи.