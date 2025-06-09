Это популярное блюдо на барбекю - настоящая калорийная "бомба": вот почему

Почему халуми не является здоровым вариантом барбекю

Профессор и руководитель клиники похудения Франклин Джозеф рассказал, что сезон барбекю - прекрасная возможность пообщаться и насладиться вкусной едой.

Единственная еда, которой эксперт избегает, это жареный сыр халуми. Это традиционный кипрский полутвердый сыр, изготовленный преимущественно из смеси овечьего, козьего и коровьего молока. Имеет плотную эластичную структуру и солоноватый вкус.

Он часто считается "здоровой" заменой в меню барбекю, особенно для вегетарианцев или тех, кто пытается питаться правильно. Но это настоящая калорийная "бомба".

Небольшая порция - всего два кусочка может содержать более 300 калорий и около 25 г жира. Однако, обычно никто не останавливается на двух кусочках. Сочетание высокого содержания жира, соли и низкого ощущения сытости делает халуми плохим выбором для похудения.

"Вы не чувствуете сытости от него так же, как от постного белка, такого как курица или кусок рыбы. Он сытный, соленый, а жир быстро накапливается. Вот почему так важно выбирать продукты, которые насытят вас, не тратя при этом весь ваш "калорийный бюджет", - добавил эксперт.

Что полезно готовить на барбекю

Курица, рыба, креветки или овощные шашлычки с разноцветными овощами - лучшие варианты для сытного и постного блюда на гриле. Они имеют высокое содержание белка, низкое содержание жира и дольше оставляют ощущение сытости.

Профессор также советует быть внимательным к соусам и маслам. Многие люди поливают оливковым маслом овощи или салаты, думая, что это полезно. Однако, так вы будете потреблять много калорий.

То же самое касается сладких соусов, таких как сладкий чили или терияки - они могут превратить низкокалорийную тарелку в блюдо на 600 калорий.