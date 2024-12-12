Ця помилка під час маринування м'яса зіпсує смак страви

Як правильно маринувати м'ясо

Правильне маринування - це ключ до досягнення ідеального смаку та текстури. Попри те, що існує думка, що, чим триваліше маринування, тим смачніше м'ясо, кислоти в маринаді можуть зруйнувати текстуру страви.

Однак на результат впливає не лише склад маринаду, а й тип м'яса та температура, за якою маринується продукт. Інакше страва може стати небезпечною для вживання.

Як довго маринувати м'ясо за кімнатної температури

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), дві години - це максимальний час, протягом якого сире м'ясо може залишатися при невисокій кімнатній температурі.

Перевищення цієї межі може призвести до розмноження бактерій і пов'язаних з цим ризиків для здоров'я. Втім, навіть таке маринування буде занадто тривалим для деяких видів м'яса.

Як довго можна маринувати м'ясо в холодильнику

Зберігання сирого м'яса в холодильнику дозволяє маринувати його довше, але навіть тут є обмеження. Міністерство сільського господарства США вказує, що 24 години - це, як правило, максимальний час, протягом якого м'ясо може залишатися в маринаді.

Перевищення цього терміну не обов'язково означає ризик отруєння, але після 48 годин продукт може почати псуватися. Тому для збереження якості м'яса рекомендується дотримуватися коротшого періоду маринування.

Залежно від типу маринаду, який ви використовуєте, і типу м'яса, продукт може маринуватися від 15 хвилин до ночі.

Як маринувати м'ясо (ілюстративне фото: Freepik)

Яловичина та баранина завжди потребують тривалого, неквапливого маринування, але делікатесні продукти, такі як морепродукти та курка без шкіри, не слід тримати в розчині так довго.

Загальні рекомендації до тривалості маринування різних продуктів в холодильнику наступні:

морепродукти - від 15 до 30 хвилин (максимум 1 година)

курячі грудки без кісток - 2 години

свиняча корейка - 4 години

ягнятина - від 4 до 8 годин

яловичина - близько 24 годин

Хоча безпека є ключовим фактором, якість м'яса також має значення. Також кислі інгредієнти маринаду, такі як лимонний сік, вино або оцет, повинні пом'якшити продукт.

Однак занадто довге маринування руйнує волокна м'яса, в той час, як маринад з сіллю зробить м'ясо жорстким. Тому експерти рекомендують не перевищувати час маринування 24 години.

Пам'ятайте, що правильне маринування - це не лише питання смаку, а й передусім безпеки. Тож навіть якщо ваше м'ясо може отримати максимум користі від кількох годин у маринаді, воно все одно отримає смакові переваги від більш короткого замочування.