Досі смажите картоплю так? Її неможливо буде їсти

Смажена картопля - одна з найпопулярніших страв у світі та найбільш поширений гарнір до м'яса. Однак іноді навіть досвідчені кулінари роблять помилки, які псують смак і текстуру цієї страви.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало список найбільш поширених помилок під час смаження картоплі, які безнадійно псують страву.

Неправильний вибір картоплі

Не кожен сорт картоплі підходить для смаження. Краще використовувати картоплю з низьким або середнім вмістом крохмалю. Добре зберігають форму під час смаження бульби сортів "Розара", "Метеор" або "Рокко".

Неоднакова нарізка

Картопля повинна бути нарізана однаковими за розміром шматочками. Якщо шматочки будуть різного розміру, вони будуть смажитися нерівномірно. В результаті частина страви або підгорить, або недосмажиться.

Не промивати картоплю після нарізання

Після нарізання картоплю варто промити під холодною водою. Це важливий крок, оскільки на поверхні шматочків можуть залишатися частинки крохмалю, через що картопля не буде хрумкою при смаженні. Промивання допомагає позбутися зайвого крохмалю та забезпечує кращу текстуру страви.

Недостатнє просушування

Волога на поверхні картоплі перешкоджає утворенню хрусткої скоринки. Тому, щоб не зіпсувати страву, перед смаженням картоплю необхідно ретельно просушити паперовими рушниками.

Як смажити картоплю правильно (ілюстративне фото: Freepik)

Неправильний посуд

Вибір посуду для смаження також має значення для приготування смачної смаженої картоплі. Кращими для цієї страви є чавунні або тефлонові пательні, які рівномірно розподіляють тепло і допомагають картоплі швидко і рівномірно обсмажитися.

Переповнена пательня

Якщо на пательні занадто багато картоплі, страва не буде смажитися рівномірно. Замість утворення хрусткої скоринки, картопля стане м'якою і вареною.

Щоб приготувати смажену картоплю смачно, смажте її порціями або використовуйте широку пательню з високими бортиками, щоб картопля могла рівномірно розподілитися по поверхні.

Недостатня температура олії

Щоб отримати хрустку скоринку, картопля повинна смажитися в добре розігрітій олії. Якщо олія занадто холодна, картопля просто вбере рідину і стане жирною та м’якою.

Проте, якщо олія занадто гаряча, картопля може швидко підгоріти, не встигаючи приготуватися всередині. Крім цього, для смаження краще обирати олії з високою температурою димлення, такі як соняшникова, кукурудзяна або оливкова олія.

Смаження картоплі на слабкому вогні

Інша розповсюджена помилка при смаженні картоплі - це смаження на слабкому вогні. Через це картопля не встигає хрустко обсмажитися, а навпаки, поглинає жир. Щоб не зіпсувати страву, вогонь повинен бути середнім або сильним - тоді картопля швидко стане золотистою.

Швидке смаження

Картопля, особливо якщо вона нарізана на великі скибки, потребує достатньо часу для того, щоб досягти ідеальної хрусткості. Не поспішайте знімати її з пательні, навіть якщо вона вже має апетитний вигляд.

При смаженні картоплі важливо перевірити страву на готовність (ілюстративне фото: Freepik)

Часом потрібно ще кілька хвилин приготування, щоб картопля стала ідеально хрусткою.

Ігнорування спецій та приправ

Для того, щоб картопля мала більш виразний смак, не забувайте додавати спеції. Сіль, перець, часник, розмарин, чебрець - ці інгредієнти можуть змінити смакову палітру страви.

Однак сіль краще додавати в кінці смаження, інакше це негативне вплине на швидкість приготування картоплі.