9 помилок в приготуванні супу, які псують смак страви

Суп - це одна з найулюбленіших страв у багатьох родинах, особливо в холодну пору року. Він може бути наваристим, ароматним і смачним, але приготувати дійсно смачний суп не так просто, як здається. Адже існують деякі помилки, які легко псують смак страви.

РБК-Україна (проєкт Styler), розповідає про те, які поширені помилки в приготуванні псують суп.

Неправильне варіння бульйону

Одна з найпоширеніших помилок - це варити бульйон на занадто сильному вогні. В цьому випадку бульйон може бути каламутним, а також втратити смак та аромат.

Для ідеального бульйону краще варити його на слабкому або середньому вогні, щоб всі смаки інгредієнтів могли поступово розкритися. Це також допомагає уникнути утворення піни, яку потрібно вчасно знімати.

Не знімати піну з бульйону

Під час варіння бульйону для супу білок з м'яса, згортаючись, утворює піну. Досвічені кулінари рекомендують завжди знімати пінку - інакше бульйон буде каламутним і трохи гіркуватим.

Додавання всіх інгредієнтів одразу

Ще однією поширеною помилкою є додавання всіх інгредієнтів одночасно. Якщо ви додаєте овочі, м'ясо та спеції в суп на самому початку варіння, вони можуть недоваритися або, навпаки, переваритися.

Для досягнення найкращого результату додавайте інгредієнти поетапно: спочатку м'ясо або кістки для бульйону, потім більш тверді овочі, а в кінці - м'які овочі та зелень. Так ви збережете їхню текстуру та смак.

Недостатньо проварити суп

Ще одна помилка - це виділити недостатньо часу для варіння супу. Часто люди хочуть приготувати суп швидко, але бульйон і овочі повинні достатньо проваритися, щоб добре розкрити свої аромати.

Щоб зробити суп наваристим, варіть його принаймні 1-1,5 години. Тоді інгредієнти зможуть наситити рідину своїм смаком.

Додавати овочі без засмажування

Засмажувати овочі для супу чи ні - поширене питання і привід для суперечок. Втім, хоча кинути всі нарізані інгредієнти в каструлю з бульйоном значно простіше, якщо ви маєте час, ліпше присмажити овочі.

Це не лише зменшить тривалість відварювання, а й краще розкриє їхній смак та аромат.

Як не зіпсувати смак супу (ілюстративне фото: Freepik)

Занадто багато спецій або солі

Інколи у бажанні покращити смак страви, додають занадто багато спецій або солі. Це легко може зіпсувати суп.

Тому спеції варто додавати поетапно, перевіряючи смак супу на кожному етапі варіння. Крім цього, іноді замість великої кількості солі, варто використовувати такі спеції, як чебрець, лавровий лист або розмарин, які підкреслять смак страви.

Переварювання овочів або м'яса

Переварені овочі і м'ясо можуть втратити не лише свою текстуру, але й смак. Наприклад, картопля, морква або цибуля можуть стати м’якими й неапетитними, якщо їх варити надто довго.

Тому важливо контролювати час варіння: м'ясо вариться довше, овочі - менше. Щоб зварити суп правильно, овочі слід додавати до бульйону після відварювання м'яса.

Неправильна температура інгредієнтів

Ще одна поширена помилка - це додавання холодних інгредієнтів у гарячий бульйон. Якщо ви додаєте заморожене м'ясо чи овочі в киплячий бульйон, він може втратити свою температуру і смак. Тому перед тим, як додавати інгредієнти, краще дати їм нагрітися до кімнатної температури.

Ігнорування проби на смак

Однією з найбільших помилок при приготуванні супу є ігнорування важливості проби на смак. Не забувайте перевіряти суп на різних етапах приготування: на початку, в середині варіння і перед подачею.

Завжди можна додати більше спецій або солі, а також змінити смак за допомогою додаткових інгредієнтів, таких як лимонний сік або оцет, щоб надати супу легкої кислинки.