Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото)

Оптичні ілюзії здатні здивувати та навіть ошелешити, як-от нова картинка з полуницями. Спочатку ви можете побачити лише зелені ягоди, але потім малюнок зміниться буквально за секунду, і "розбачити" це буде важко.
Яка оптична ілюзія підірвала мережу та що на ній видно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: допис користувача з ніком Antje Seidensticker у соцмережі X (Twitter), Вікіпедія.
Так, уважно подивіться на малюнок нижче. Спочатку ви можете бачити лише полуниці. Втім, спробуйте трохи прижмурити очі, або віддалитися від екрана.
В один момент ви можете помітити, що полуниці "перетворилися" на контури обличчя чоловіка. Користувачі мережі впевнені, що в оптичній ілюзії "сховали" зображення Ісуса.
Цікаве зображення вразило користувачів. У коментарях вони пишуть:
Оптична ілюзія - це помилка зорового сприйняття, що виникає через неточність або невідповідність процесів несвідомої корекції зорового образу. Ці ілюзії можуть бути викликані різними факторами, включаючи:
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що ніколи не їдять члени британської королівської родини.
Окрім цього, днями стало відомо, як виглядає сльоза під мікроскопом.