UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ця оптична ілюзія ошелешила мережу. Уважно подивіться на зелену полуницю (фото)

Що можна побачити на оптичній ілюзії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Оптичні ілюзії здатні здивувати та навіть ошелешити, як-от нова картинка з полуницями. Спочатку ви можете побачити лише зелені ягоди, але потім малюнок зміниться буквально за секунду, і "розбачити" це буде важко.

Яка оптична ілюзія підірвала мережу та що на ній видно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: допис користувача з ніком Antje Seidensticker у соцмережі X (Twitter), Вікіпедія.

Нова оптична ілюзія з полуницею - це варто побачити

Так, уважно подивіться на малюнок нижче. Спочатку ви можете бачити лише полуниці. Втім, спробуйте трохи прижмурити очі, або віддалитися від екрана.

В один момент ви можете помітити, що полуниці "перетворилися" на контури обличчя чоловіка. Користувачі мережі впевнені, що в оптичній ілюзії "сховали" зображення Ісуса.

Ілюзія з полуницями (скріншот)

Як реагує мережа

Цікаве зображення вразило користувачів. У коментарях вони пишуть:

  • "Це щось неймовірне"
  • "Я досі не можу розбачити, спочатку просто полуниця, а потім..."
  • "Оце так! Важко повірити, такі дива!".

Що таке оптичні ілюзії та як вони працюють

Оптична ілюзія - це помилка зорового сприйняття, що виникає через неточність або невідповідність процесів несвідомої корекції зорового образу. Ці ілюзії можуть бути викликані різними факторами, включаючи:

  • фізіологічні особливості зору: наприклад, сліпа пляма, акомодація, стереоскопія
  • психологічні фактори: очікування, увага, уява
  • фізичні властивості світу: наприклад, заломлення світла, контраст, перспектива.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що ніколи не їдять члени британської королівської родини.

Окрім цього, днями стало відомо, як виглядає сльоза під мікроскопом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти