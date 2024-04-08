Що ніколи не їдять члени британської королівської родини: "заборонених" продуктів усього чотири
Інтерес до королівської родини Великобританії не згасає роками, але деякі факти залишаються у секреті. Втім, потім вони усе одно "спливають". Так сталося і з інформацією щодо того, які продукти не їдять представники королівської родини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Що ніколи не їдять члени королівської родини
Як виявилося, таких продуктів чотири. І якщо одні "заборонені" суто задля безпеки, то інші "вето" можуть здатися вам дивними.
Першими двома продуктами, які ніколи не додають у страви для королівської родини, виявилися звичайні овочі - лук та часник. Це правило навіть підтверджувала Камілла, коли у 2018 році розповіла, що дійсно не їсть часник.
Ще один продукт, який "заборонено" їсти представникам королівської родини - молюски. Тут все просто. Вони не їдять молюсків під час турів та різноманітних заходів, аби банально не отруїтися.
Яку страву "заборонив" Чарльз III (фото: Getty images)
А четвертий продукт, від якого королівська родина відмовилася завдяки Чарльзу III, це фуа-гра. Цю страву, яку готують з качиної або гусячої печінки, виключили з усіх меню. Усе через те, що фуа-гра має неетичний спосіб приготування.
За це рішення організація прав тварин РЕТА подякувала королю. Відомо, що фуа-гра - делікатес, але цю страву роблять з аномально збільшеної печінки птахів, яких насильно годують.
До слова, раніше ми вже розповідали, що король Чарльз III вперше відкриває двері королівського палацу для туристів.
Також нещодавно стало відомо, що Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим на рак.