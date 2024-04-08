Що ніколи не їдять члени британської королівської родини: "заборонених" продуктів усього чотири

Інтерес до королівської родини Великобританії не згасає роками, але деякі факти залишаються у секреті. Втім, потім вони усе одно "спливають". Так сталося і з інформацією щодо того, які продукти не їдять представники королівської родини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Що ніколи не їдять члени королівської родини

Як виявилося, таких продуктів чотири. І якщо одні "заборонені" суто задля безпеки, то інші "вето" можуть здатися вам дивними.

Першими двома продуктами, які ніколи не додають у страви для королівської родини, виявилися звичайні овочі - лук та часник. Це правило навіть підтверджувала Камілла, коли у 2018 році розповіла, що дійсно не їсть часник.

Ще один продукт, який "заборонено" їсти представникам королівської родини - молюски. Тут все просто. Вони не їдять молюсків під час турів та різноманітних заходів, аби банально не отруїтися.

Яку страву "заборонив" Чарльз III (фото: Getty images)

А четвертий продукт, від якого королівська родина відмовилася завдяки Чарльзу III, це фуа-гра. Цю страву, яку готують з качиної або гусячої печінки, виключили з усіх меню. Усе через те, що фуа-гра має неетичний спосіб приготування.

За це рішення організація прав тварин РЕТА подякувала королю. Відомо, що фуа-гра - делікатес, але цю страву роблять з аномально збільшеної печінки птахів, яких насильно годують.