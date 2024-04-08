Эта оптическая иллюзия ошарашила сеть. Внимательно посмотрите на зеленую клубнику (фото)

Новая оптическая иллюзия с клубникой - это стоит увидеть

Так, внимательно посмотрите на рисунок ниже. Сначала вы можете видеть только клубнику. Впрочем, попробуйте немного прищурить глаза или отдалиться от экрана.

В один момент вы можете заметить, что клубника "превратилась" в контуры лица мужчины. Пользователи сети уверены, что в оптической иллюзии "спрятали" изображение Иисуса.

Иллюзия с клубникой (скриншот)

Как реагирует сеть

Интересное изображение поразило пользователей. В комментариях они пишут:

"Это что-то невероятное"

"Я до сих пор не могу развидеть, сначала просто клубника, а потом..."

"Вот это да! Трудно поверить, такие чудеса!".

Что такое оптические иллюзии и как они работают

Оптическая иллюзия - это ошибка зрительного восприятия, возникающая из-за неточности или несоответствия процессов бессознательной коррекции зрительного образа. Эти иллюзии могут быть вызваны разными факторами, включая: