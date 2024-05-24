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Ця німецька скоромовка рве тренди TikTok: що відомо про пісню "Barbaras Rhabarberbar"

П'ятниця 24 травня 2024 15:01
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Ця німецька скоромовка рве тренди TikTok: що відомо про пісню "Barbaras Rhabarberbar" Про що пісня "Barbaras Rhabarberbar" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже декілька тижнів у трендах TikTok незвичайна німецька пісня, у якій одним чується "Абракадабра", інші ж розуміють слова та вже знають, що вона про Барбару. Йдеться про скоромовку "Barbaras Rhabarberbar", відео з якою збирають мільйони переглядів.

Про що ця пісня, а також чому вона розриває тренди, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про трек "Barbaras Rhabarberbar"

5 місяців тому музичний комік Бодо Вартке та контент-мейкер Марті Фішер записали німецьку скоромовку. Слова наклали на ритмічний біт, вийшло дуже цікаво.

У пісні йдеться зовсім не про "абракадабру". Комік та контент-мейкер співають про Барбару, яка живе у маленькому містечку та відома своїм "фірмовим" пирогом з ревеню. Ця страва настільки усім подобалася, що дівчину почали називати Ревеневою Барбарою.

Потім вона відкрила заклад, у якому змогла продавати свої пироги. І на цьому історія не закінчилася. Автори скоромовки вигадали появу варварів з бородами, які ходили до барбера.

Ця німецька скоромовка рве тренди TikTok: що відомо про пісню &quot;Barbaras Rhabarberbar&quot;

Текст пісні "Barbaras Rhabarberbar" (колаж: РБК-Україна)

Усі ці слова було додано не просто так. Німецькою мовою вони схожі, а разом їх важко вимовляти.

Чому ця пісня популярна

Трек став "вірусним" завдяки блогерам з TikTok. Дівчина з ніком "steph_who___" запостила відео з танцем під німецьку скоромовку у березні. Ритмічні рухи Стефані та її подружки швидко підкорили мережу, відео зібрало понад 22 мільйони переглядів.

І користувачі почали масово знімати такі ж танці під німецький реп. Нині в TikTok розміщено понад 66 тисяч відео, записаних під пісню "Barbaras Rhabarberbar".

Автори скоромовки теж підігрівають тренд та часто записують нові відео під цю пісню. І їм вдається збирати чимало переглядів.

До слова, раніше ми вже розповідали, які мультики, які були неймовірно популярними на початку 2000-х, але зараз майже ніхто про них не пам'ятає.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що зірка "Кварталу" висловилася про хейт Кошового.

Під час створення матеріалу було використано джерела: YouTube-канал Бодо Вартке, TikTok Стефані Грехем, Sky News, сайт Lyricstranslate.

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