Ця морська істота здатна відновлювати частини тіла. Одну з них - неодноразово

Вміння регенерувати частини тіла нерідко трапляється в тваринному світі. Зокрема, задля розмноження морські слимаки здатні відновити важливі органи протягом доби.

Про незвичні властивості морських слимаків розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science .

Як морський слимак відновлює органи

Морськими слимаками називають деяких морських безхребетних, частина з яких є черевоногими молюсками, морськими равликами. Внаслідок еволюції равлики втратили свої мушлі, через що стали подібні до "тезок" з суходолу і отримали свою назву.

Морські слимаки поділяються на велику кількість різноманітних підвидів, деякі з яких мають напрочуд корисні вміння - відновлювати деякі частини тіла.

Однак іноді цим керує еволюція і необхідність продовження виду. В дослідженні 2013 року вчені з'ясували, що яскравий червоний молюск Goniobranchus reticulatus (раніше Chromodoris reticulata) може відновити статевий орган - цей вид став першим, здатним на подібне.

Крім цього, за припущенням дослідників, морський слимак може відновити орган мінімум двічі. Річ в тім, що слимак "заздалегідь відрощує" цю частину тіла, зберігаючи її всередині.

Завдяки цьому Goniobranchus reticulatus компенсує короткострокову втрату репродуктивних можливостей шляхом репродуктивної переваги. Адже статеві органи морських слимаків схожі на колючі шипи, через що під час спаровування застрягають та пошкоджуються.

Втім, цей морський слимак відновлює репродуктивні можливості вже за 24 години.

Що ще відомо про морських слимаків

Морські слимаки відрізняються різноманіттям форми тіла, розмірів та кольору, деякі з цих істот напівпрозорі. Втім, яскраве забарвлення не лише прикрашає морських слимаків, а й допомагає їм захиститися від хижаків, попереджаючи про токсичність червоного молюска або його неприємний смак.

Інші різновиди морських слимаків, яких називають морськими зайцями, володіють ще одним способом захисту окрім токсичності: можуть виділяти в'язкий слиз або викидати брудне чорнило.

Крім цього, різновид такого молюска, Aplysia vaccaria вважається найбільшим серед морських зайців - може виростати до 75 сантиметрів і важити близько 14 кілограмів.

Багато морських слимаків також мають на голові пару сенсорних щупалець ринофорів, з оком біля основи кожного. Крім цього, як і решта черевоногих молюсків, ці істоти мають маленькі, однак надзвичайно гострі зуби - радули.

Зазвичай морські слимаки обирають одну здобич якої вони харчуються, проте деякі види, наприклад, салатний морський слимак (Elysia crispata) здатний поглинати хлоропласти з водоростей.

Салатний морський слимак (фото: wikipedia.org, User Thudfinger)

Це допомагає істоті синтезувати цукри. Також рюші цього слимака допомагають йому поглинати більше світла.

До того ж морські слимаки мають мозок. Зокрема, було встановлено, що мозок морського слимака виду Aplysia californica складається з близько 20 000 нервових клітин.