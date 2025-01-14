Это морское существо способно восстанавливать части тела. Одну из них - неоднократно

Умение регенерировать части тела нередко встречается в животном мире. В частности, для размножения морские слизни способны восстановить важные органы в течение суток.

О необычных свойствах морских слизней рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science .

Как морской слизняк восстанавливает органы

Морскими слизнями называют некоторых морских беспозвоночных, часть из которых являются брюхоногими моллюсками, морскими улитками. Вследствие эволюции улитки потеряли свои раковины, из-за чего стали похожи на "тезок" с суши и получили свое название.

Морские улитки делятся на большое количество разнообразных подвидов, некоторые из которых обладают удивительно полезными умениями - восстанавливать некоторые части тела.

Однако иногда этим руководит эволюция и необходимость продолжения вида. В исследовании 2013 года ученые выяснили, что яркий красный моллюск Goniobranchus reticulatus (ранее Chromodoris reticulata) может восстановить половой орган - этот вид стал первым, способным на подобное.

Кроме этого, по предположению исследователей, морской слизень может восстановить орган минимум дважды. Дело в том, что улитка "заранее отращивает" эту часть тела, сохраняя ее внутри.

Благодаря этому Goniobranchus reticulatus компенсирует краткосрочную потерю репродуктивных возможностей путем репродуктивного превосходства. Ведь половые органы морских улиток похожи на колючие шипы, из-за чего во время спаривания застревают и повреждаются.

Впрочем, этот морской слизень восстанавливает репродуктивные возможности уже через 24 часа.

Что еще известно о морских слизнях

Морские улитки отличаются многообразием формы тела, размеров и цвета, некоторые из этих существ полупрозрачны. Впрочем, яркая окраска не только украшает морских слизней, но и помогает им защититься от хищников, предупреждая о токсичности красного моллюска или его неприятном вкусе.

Другие разновидности морских слизней, которых называют морскими зайцами, обладают еще одним способом защиты помимо токсичности: могут выделять вязкую слизь или выбрасывать грязные чернила.

Кроме этого, разновидность такого моллюска, Aplysia vaccaria считается самым большим среди морских зайцев - может вырастать до 75 сантиметров и весить около 14 килограммов.

У многих морских слизняков на голове также есть пара сенсорных щупалец ринофоров, с глазом у основания каждого. Кроме этого, как и остальные брюхоногие моллюски, эти существа обладают маленькими, однако чрезвычайно острыми зубами - радулами.

Обычно морские слизни выбирают одну добычу которой они питаются, однако некоторые виды, например, салатный морской слизень (Elysia crispata) способен поглощать хлоропласты из водорослей.

Салатный морской слизень (фото: wikipedia.org, User Thudfinger)

Это помогает существу синтезировать сахара. Также рюши этого слизня помогают ему поглощать больше света.

К тому же у морских улиток есть мозг. В частности, было установлено, что мозг морского слизняка вида Aplysia californica состоит из около 20 000 нервных клеток.