Вчений назвав живу істоту, яка зможе побудувати наступну цивілізацію після людства

Відомо, що деякі істоти тваринного світу відрізняються високим інтелектом. Деякі створіння настільки розумні, що, за припущенням одного дослідника, вони могли б досягти успіху в побудові цивілізацій після людей.

Про те, яка істота може побудувати цивілізацію після людства, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All That's Interesting .

Нещодавно, в процесі дослідження різноманітних представників тваринного світу та морської фауни, професор Оксфордського університету Тім Коулсон висунув теорію про те, що якщо люди вимруть, одна істота потенційно може стати наступним цивілізаційним видом, який домінуватиме на планеті Земля.

Хоча такі істоти навряд чи створять цивілізацію, подібну до тієї, яку побудували люди, вони матимуть власні версії, які будуть унікально пристосовані до їхніх сильних сторін як виду.

У своїй книзі "Всесвітня історія нас", виданій у 2024 році, Коулсон дослідив еволюцію людей і тварин, розмірковуючи над тим, які види можуть зайняти провідні позиції на Землі в майбутньому.

Ставлячи собі це питання, професор Коулсон коротко розглянув найближчих родичів людини - людиноподібних мавп. Однак, враховуючи їхню сильну схожість з людиною, ці мавпи, швидше за все, зустрінуть свій кінець разом з людиною у випадку сценарію вимирання.

Орангутанги - людиноподібні мавпи з розвиненими когнітивними здібностями (фото: Freepik)

За словами професора, навіть якби деякі примати вижили, вони зіткнулися б зі значними проблемами: розмір їхніх популяцій невеликий, вони обмежені кількома лісовими біотопами і мають повільні темпи росту і розмноження.

Тож який тип істот, найімовірніше, замінить людину? На думку професора Коулсона, відповідь - восьминіг. Восьминоги володіють розвиненими когнітивними здібностями, разом з використанням інструментів, маскуванням, спілкуванням і розв'язуванням проблем.

Восьминоги відрізняються винятковим інтелектом і адаптивністю (фото: Freepik)

Ці риси в поєднанні з унікальною анатомією та спритністю роблять їх надзвичайно пристосованими до мінливого середовища та умов, в яких навіть люди та інші розвинені ссавці навряд чи змогли б вижити.

Крім цього, ці морські істоти "блукають" океанами Землі вже понад 500 мільйонів років. Зображення восьминогів датуються 1900 роком до н.е. Одним із ранніх прикладів є мінойська ваза бронзового віку з великим зображенням восьминога, що датується 1500 роком до н.е.

Водночас грецький філософ Арістотель був першим, хто згадав про здатність восьминогів змінювати колір. Наступні дослідники виявили, що восьминоги володіють кількома чудовими здібностями: регенерація кінцівок та стратегічне мислення для покращення результатів полювання.

Восьминоги вміють використовувати стратегії для полювання (фото: wikipedia.org, User albert kok)

На думку професора Коулсона, у світі, де домінують ссавці, восьминоги залишаються недооціненим претендентом на панування після людей.

Проте, як наголошує вчений, важливо пам'ятати, що це лише теорія, і наразі неможливо точно передбачити, як розвиватиметься еволюція впродовж тривалого часу.