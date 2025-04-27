Ця молитва на Провідну неділю має особливу силу: ось чому

Провідна неділя - день, коли пам'ять про близьких набуває особливого значення. Відвідуючи могили, українці не тільки залишають квіти, а й звертаються з молитвами за упокій душ.

Значення Провідної неділі

Провідна неділя, яка настає через тиждень після Великодня, присвячена згадуванню померлих. За традицією родини йдуть на цвинтар, приносять паски та крашанки, моляться за упокій душ і діляться з тими, кого вже немає серед живих, світлою радістю Христового Воскресіння.

Як правильно читати молитву

Час: ранок Провідної неділі або безпосередньо біля могили.

Місце: цвинтар, храм чи домашня молитва.

Настрій: спокій, внутрішня зосередженість, щире бажання згадати та помолитися.

Форма: молитва вголос або подумки - залежить від обставин.

Немає суворих правил: головне, аби молитва була щирою.

Молитва на Провідну неділю

Перед відвідинами могил або просто вдома рекомендується прочитати наступну молитву:

Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого (ім’я) як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди, полегши, даруй і прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню геєнського і дай йому вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе.

Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой.

Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот і чоловіколюбства‚ і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові‚ нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Також можна прочитати молитву за всіх померлих. Ось її текст:

Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України, і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.

Чому ця молитва важлива

Священник о. Андрій Бойко зазначає:

"Поминальна молитва на Провідну неділю - це не обов'язок, а прояв любові. Ми нагадуємо самі собі про цінність життя, продовжуємо духовний зв'язок із рідними та утверджуємося у вірі у вічне життя"