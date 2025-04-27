Эта молитва на Проводы имеет особую силу: вот почему
Проводы - день, когда память о близких приобретает особое значение. Посещая могилы, украинцы не только оставляют цветы, но и обращаются с молитвами за упокой душ.
Какую молитву нужно прочитать на Поминальное воскресенье и какое она имеет значение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Значение Проводов
На Проводы, которые наступают через неделю после Пасхи, принято молиться за умерших. По традиции семьи идут на кладбище, приносят паски и крашанки, молятся за упокой душ и делятся с теми, кого уже нет среди живых, светлой радостью Христова Воскресения.
Как правильно читать молитву
Время: утро Проводов или непосредственно у могилы.
Место: кладбище, храм или домашняя молитва.
Настроение: спокойствие, внутренняя сосредоточенность, искреннее желание вспомнить и помолиться.
Форма: молитва вслух или мысленно - зависит от обстоятельств.
Нет строгих правил: главное, чтобы молитва была искренней.
Молитва на Проводы
Перед посещением могил или просто дома рекомендуется прочитать следующую молитву:
Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого (ім’я) як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди, полегши, даруй і прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню геєнського і дай йому вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе.
Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой.
Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот і чоловіколюбства‚ і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові‚ нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Также можно прочитать молитву за всех умерших. Вот ее текст:
Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України, і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.
Почему эта молитва важна
Священник о. Андрей Бойко отмечает:
"Поминальная молитва на Проводное воскресенье - это не обязанность, а проявление любви. Мы напоминаем сами себе о ценности жизни, продолжаем духовную связь с родными и утверждаемся в вере в вечную жизнь"
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При написании материала использованы источники: ПЦУ, Церковный календарь, Портал "Духовное величие Львова"