Батьківські суботи в 2025 році: дати та як правильно поминати покійних

Поминальні суботи Великого посту - це особливі дні молитви за померлих, встановлені Церквою для поминання всіх православних християн. Що треба зробити у ці дні, щоб вшанувати пам'ять померлих близьких?

Поминальні суботи Великого посту: традиції та значення

Великопісні поминальні суботи відрізняються від інших днів поминання особливими традиціями та значенням. У будні дні Великого посту зазвичай не звершується повна літургія (винятком є Благовіщення 7 квітня), а це означає, що повноцінне поминання покійних у такі дні неможливе.

Саме тому Церква встановила три особливі суботи - другу, третю та четверту суботи Великого посту - коли звершуються заупокійні богослужіння. У ці дні віряни моляться за своїх спочилих рідних, просячи для них прощення гріхів і вічного спокою.

Традиція поминальних субот також пов’язана з тим, що під час посту не завжди можна було провести традиційні служби на 3-й, 9-й чи 40-й день після смерті людини. Через це поминальні молитви переносили на найближчу суботу, коли в храмах звершували панахиди та літургії. Згодом у ці дні почали молитися не лише за тих, хто відійшов у вічність перед постом, а й за всіх православних християн.

Коли відзначаються поминальні суботи у 2025 році

Поминальні суботи Великого посту мають фіксовані дати, які змінюються щороку залежно від початку посту. У 2025 році Великий піст триває з 3 березня до 19 квітня, а тому ці особливі дні поминання припадають на такі дати:

15 березня - друга субота Великого посту.

22 березня - третя субота Великого посту.

29 березня - четверта субота Великого посту.

У ці дні православні християни відвідують храми, де проводяться заупокійні богослужіння, подають записки з іменами покійних для поминання та моляться за упокій їхніх душ. Це особливий час для духовного зосередження, добрих справ і милосердя.

Поминальні суботи - важливий час для відвідування могил близьких людей (фото: Freepik.com)

Головні традиції поминальних субот

Поминальні суботи мають важливе значення для православних вірян, тому вони дотримуються особливих традицій:

Молитва в храмі. У ці дні проводяться панахиди та заупокійні літургії, під час яких згадують усіх померлих православних християн.

У ці дні проводяться панахиди та заупокійні літургії, під час яких згадують усіх померлих православних християн. Поминання покійних. Віряни подають у храмі записки з іменами своїх родичів, щоб священнослужителі помолилися за їхній вічний спокій.

Віряни подають у храмі записки з іменами своїх родичів, щоб священнослужителі помолилися за їхній вічний спокій. Відвідування кладовища. Після богослужіння багато людей приходять на могили рідних, прибирають їх, запалюють свічки та моляться.

Після богослужіння багато людей приходять на могили рідних, прибирають їх, запалюють свічки та моляться. Добрі справи. Вважається, що допомога нужденним, роздача милостині або пожертвування на храм приносять духовну користь не лише живим, а й померлим.

Вважається, що допомога нужденним, роздача милостині або пожертвування на храм приносять духовну користь не лише живим, а й померлим. Поминальний обід. Після церкви сім’ї збираються вдома на скромний поминальний обід, де подають пісні страви: кутю, каші, хліб, овочі.

Після церкви сім’ї збираються вдома на скромний поминальний обід, де подають пісні страви: кутю, каші, хліб, овочі. Збереження спокою. У ці дні не варто влаштовувати гучні святкування, розваги чи конфлікти, адже головне - молитва та духовне зосередження.

У ці дні не варто влаштовувати гучні святкування, розваги чи конфлікти, адже головне - молитва та духовне зосередження. Роздуми про вічність. Поминальні суботи нагадують про короткочасність життя і закликають людей замислитися над своєю духовною підготовкою до зустрічі з Богом.

Що не можна робити у поминальні суботи

Поминальні суботи мають глибоке духовне значення, тому Церква радить уникати певних дій у ці дні:

Розважальні заходи. Не варто влаштовувати гучні святкування, вечірки або інші розваги.

Надмірне вживання алкоголю. Церква не забороняє помірне споживання вина під час поминальних обідів, але пияцтво вважається гріхом.

Сварки та конфлікти. У ці дні важливо уникати лайки, образ та негативних думок, щоб не порушувати духовний настрій.

Важка фізична робота. Якщо є можливість, краще присвятити більше часу молитві та спокійним домашнім справам.

Готувати скоромну їжу. Оскільки ці суботи припадають на період Великого посту, їжа має бути пісною.

Забувати про молитву. Головне у ці дні - щира молитва за упокій душ спочилих, адже саме вона приносить їм найбільшу користь.

Проявляти байдужість. Поминальні суботи - це час для духовного очищення, спогадів про рідних і нагадування про важливість добрих справ.

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