Ця маска з трьох інгредієнтів чудово зволожує та омолоджує шкіру обличчя

Маску для обличчя, яка буде зволожувати шкіру та розгладжувати зморшки, можна зробити самим. До того всі інгредієнти для неї є у кожного вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Експерт з краси Вібха Гамбхір розповіла, що її рецепт домашньої маски може зробити шкіру блискучою та боротися зі зморшками.
Якщо такого борошна немає, можна використати рисове.
"Це як дати своїй шкірі велику дозу гідратації. Подібна маска відмінно справляється з цими ефектами", - додала вона.
При нанесенні будь-якої маски на обличчя варто припинити процедури, якщо:
Раніше ендокринолог розповідала, як зупинити старіння шкіри без дорогих процедур.
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