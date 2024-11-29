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Ця маска з трьох інгредієнтів чудово зволожує та омолоджує шкіру обличчя

Як вдома зробити омолоджуючу маску для обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Маску для обличчя, яка буде зволожувати шкіру та розгладжувати зморшки, можна зробити самим. До того всі інгредієнти для неї є у кожного вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Як зробити маску для обличчя

Експерт з краси Вібха Гамбхір розповіла, що її рецепт домашньої маски може зробити шкіру блискучою та боротися зі зморшками.

 Якщо такого борошна немає, можна використати рисове.

"Це як дати своїй шкірі велику дозу гідратації. Подібна маска відмінно справляється з цими ефектами", - додала вона.

Застереження при використанні масок

При нанесенні будь-якої маски на обличчя варто припинити процедури, якщо:

  • відчуваєте подразнення шкіри або алергічну реакцію (почервоніння, свербіж чи появу висипу)
  • не застосовуйте маску щодня. Використовуйте лише один-два рази на тиждень
  • не залишайте маску на обличчі занадто довго (понад 30 хв) - це може подразнити шкіру
  • завжди змивайте маску обережно, щоби не пошкодити шкіру
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