Ця маска з трьох інгредієнтів чудово зволожує та омолоджує шкіру обличчя

Як зробити маску для обличчя

Експерт з краси Вібха Гамбхір розповіла, що її рецепт домашньої маски може зробити шкіру блискучою та боротися зі зморшками.

Якщо такого борошна немає, можна використати рисове.

"Це як дати своїй шкірі велику дозу гідратації. Подібна маска відмінно справляється з цими ефектами", - додала вона.

Застереження при використанні масок

При нанесенні будь-якої маски на обличчя варто припинити процедури, якщо: