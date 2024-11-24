Лікар назвав продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру

Деякі продукти харчування здатні краще розгладжувати шкіру та позбавлятися він зморшок, ніж ботокс. Лікар закликав віддати перевагу більш природному підходу боротьби зі старінням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал відомо американського лікаря Еріка Берга.

Як боротися зі старінням

За словами доктора, зморшки з’являються з віком через втрату колагену в сполучній тканині. До 40 років людина втрачає близько 25% колагену.

Певні антибіотики, ультрафіолетове випромінювання, надмірне споживання цукру та неправильне харчування можуть сприяти розпаду колагену та прискорювати передчасне старіння.

Колаген є найважливішим білком, який підтримує структуру та міцність різних сполучних тканин, таких як шкіра, кістки, м’язи, сухожилля та зв’язки. Він виробляється організмом з амінокислот, що надходять з їжею.

Однак ця здатність починає знижуватися після 20 років. Окрім дієти, доктор Берг вважає, що фізичні вправи є найпотужнішим стимулом колагену.

Він рекомендує зосередитися на планках, ексцентричних вправах і спринті.

"Ці вправи не тільки зроблять вас молодшими, але й покращать здоров’я судин, клапанів і тканин навколо серця", - зазначив Берг.

Які продукти можуть омолодити шкіру

Вітамін С має вирішальне значення для виробництва колагену в організмі. Медик назвав квашену капусту найкращим вибором через високий вміст вітаміну С.

Вітамін K2 є ще одним помічником у підтримці молодості шкіри. Він є у печінці, яєчних жовтках і вершковому маслі.

Доктор Берг також підкреслює важливість вітаміну D у захисті від втрати колагену та передчасного старіння.

Цинк також входить до списку завдяки покращенню шкіри та здатністю швидко загоювати рани. Його багато в устрицях, червоному м’ясі та печінці.

"Високоякісний білок має вирішальне значення для того, щоб підтримувати здоров’я та допомагати виглядати молодше. Найкращим джерелом є яловичина", - пояснив експерт.

Існують деякі продукти, які вже містять колаген, включаючи кістковий бульйон, яєчні білки, спіруліну, курячі ніжки та шматки червоного м’яса, такі як стейк і грудинка.

Користь періодичного голодування

Доктор зазначив, що періодичне голодування також приносить користь для запобігання старінню. Ця практика може викликати в організмі процес, відомий як аутофагія.

Періодичне голодування - це режим харчування, при якому ви не їсте кілька годин щодня.

"Не приймаючи їжі протягом 10-16 годин, ваше тіло використовує свої жирові запаси для отримання енергії, що призводить до вироблення кетонів - жирних кислот, які надходять у кров", - йдеться у повідомленні.

Ці кетони можуть покращити пам’ять, а також допомагають уповільнити певні хворобливі процеси в мозку. Однак періодичне голодування підходить не всім.