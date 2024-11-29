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Эта маска из трех ингредиентов отлично увлажняет и омолаживает кожу лица

Как дома сделать омолаживающую маску для лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Маску для лица, которая будет увлажнять кожу и разглаживать морщинки, можно сделать самим. К тому же все ингредиенты для нее есть у каждого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Как сделать маску для лица

Эксперт по красоте Уибха Гамбхир рассказала, что ее рецепт домашней маски может сделать кожу блестящей и будет бороться с морщинами.

Если такой муки нет, можно использовать рисовую.

"Это как дать своей коже большую дозу гидратации. Подобная маска отлично справляется с этими эффектами", - добавила она.

Предостережения при использовании масок

При нанесении любой маски на лицо следует прекратить процедуры, если:

  • испытываете раздражение кожи или аллергическую реакцию (покраснение, зуд или появление сыпи)
  • не применяйте маску ежедневно. Используйте только один-два раза в неделю
  • не оставляйте маску на лице слишком долго (более 30 мин) - это может раздражить кожу
  • всегда смывайте маску осторожно, чтобы не повредить кожу
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