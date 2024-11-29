Эта маска из трех ингредиентов отлично увлажняет и омолаживает кожу лица

Как сделать маску для лица

Эксперт по красоте Уибха Гамбхир рассказала, что ее рецепт домашней маски может сделать кожу блестящей и будет бороться с морщинами.

Если такой муки нет, можно использовать рисовую.

"Это как дать своей коже большую дозу гидратации. Подобная маска отлично справляется с этими эффектами", - добавила она.

Предостережения при использовании масок

При нанесении любой маски на лицо следует прекратить процедуры, если: