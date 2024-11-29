Эта маска из трех ингредиентов отлично увлажняет и омолаживает кожу лица

Маску для лица, которая будет увлажнять кожу и разглаживать морщинки, можно сделать самим. К тому же все ингредиенты для нее есть у каждого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Эксперт по красоте Уибха Гамбхир рассказала, что ее рецепт домашней маски может сделать кожу блестящей и будет бороться с морщинами.
Если такой муки нет, можно использовать рисовую.
"Это как дать своей коже большую дозу гидратации. Подобная маска отлично справляется с этими эффектами", - добавила она.
При нанесении любой маски на лицо следует прекратить процедуры, если:
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