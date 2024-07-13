Ця маловідома рослина може зменшити стрес і допомогти краще спати

Ашваганда (індійський женшень) - це відома рослина, яка століттями використовувалася в традиційній медицині Індії. Але мало хто знає, як вона може допомогти при багатьох захворюваннях.

Як саме ця рослина, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gloucestershire Live .

Що треба знати про ашваганду

Ашваганда - це невеликий вічнозелений чагарник, який росте в Індії, на Близькому Сході та в Африці. Назва "ашваганда" походить від санскритських слів "ашва", що означає "кінь", і "гандха", що означає "запах", що описує кінський запах її коренів.

Рослину збирають, сушать і подрібнюють у порошок, який продається як добавки ашваганда. Її використовують в аюрведичній медицині протягом тисячоліть і вважають однією з найпотужніших трав.

Чи корисна ашваганда?

Ця рослина може впливати на:

стрес

статева функція

спортивні результати

когнітивна продуктивність

біль

втома

функції щитовидної залози

діабет

гіперхолестеринемія

туберкульоз

Було проведено багато наукових досліджень ашваганди, багато з яких, однак, мають невеликі розміри вибірки, короткий час та інші обмеження. Отже, необхідні подальші серйозні дослідження, щоб підтвердити ці потенційні переваги.

Ось так виглядає ашваганда (фото: freepik.com)

Кому допоможе рослина?

Ця трава може:

Зменшити стрес

Допомога при втомі

Підвищує тестостерон

Допомогає при поганій пам'яті

Поліпшує концентрацію

Допомагає покращити якість сну

Допомогає при зниженому лібідо

Поліпшує витривалість

Зменшує біль у суглобах

Допомогає при неврологічних захворюваннях

Ашваганда багата на витаноліди, які вважаються найпотужнішими активними інгредієнтами рослини.

Ці витаноліди в основному містяться в корені рослини, і їх рівень різниться в різних екстрактах.

Коли справа доходить до прийому будь-яких добавок, таких як ашваганда, життєво важливо дотримуватися вказівок виробника. Хоча це зазвичай безпечно для більшості людей, довгострокові наслідки ашвагандхи досі не повністю відомі.

Вагітним та годуючим жінкам цю траву приймати не можна!