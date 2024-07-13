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Это малоизвестное растение может снизить стресс и поможет лучше спать

Суббота 13 июля 2024 15:00
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Это малоизвестное растение может снизить стресс и поможет лучше спать Фото: Чем полезна ашваганда (belok.ua)
Автор: Людмила Жукова

Ашваганда (индийский жэньшень) - это известное растение, которое веками использовалось в традиционной медицине Индии. Но немногие знают, как оно может помочь при многих заболеваниях.

Как именно это растение, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gloucestershire Live.

Что нужно знать об ашваганде

Ашваганда - это небольшой вечнозеленый кустарник, произрастающий в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Название "ашваганда" происходит от санскритских слов "ашва", что означает "лошадь", и "гандха", что означает "запах", описывающий конский запах ее корней.

Растение собирают, сушат и измельчают в порошок, который продается в качестве добавки ашваганда. Ее используют в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий и считают одной из мощнейших трав.

Полезна ли ашваганда?

Это растение может влиять на:

  • стресс
  • половая функция
  • спортивные результаты
  • когнитивная производительность
  • боль
  • усталость
  • функции щитовидной железы
  • диабет
  • гиперхолестеринемия
  • туберкулез

Было проведено много научных исследований ашваганды, многие из которых, однако, имеют небольшие размеры выборки, короткое время и другие ограничения. Следовательно, необходимы дальнейшие серьезные исследования, чтобы подтвердить эти потенциальные преимущества.

Это малоизвестное растение может снизить стресс и поможет лучше спатьВот так выглядитя ашваганда (фото: freepik.com)

Кому поможет растение?

Эта трава может:

  • Уменьшить стресс
  • Помощь при усталости
  • Повышает тестостерон
  • Помогает при плохой памяти
  • Улучшает концентрацию
  • Помогает улучшить качество сна
  • Помогает при пониженном либидо
  • Улучшает выносливость
  • Уменьшает боль в суставах
  • Помогает при неврологических заболеваниях

Ашваганда богата витаминами, которые считаются мощными активными ингредиентами растения.

Эти витамины в основном содержатся в корне растения, и их уровень различается в разных экстрактах.

Когда дело доходит до приема каких-либо добавок, таких как ашваганда, жизненно важно следовать указаниям производителя. Хотя обычно это безопасно для большинства людей, долгосрочные последствия ашвагандхи до сих пор не полностью известны.

Беременным и кормящим женщинам эту траву нельзя принимать!

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