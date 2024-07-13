Это малоизвестное растение может снизить стресс и поможет лучше спать
Ашваганда (индийский жэньшень) - это известное растение, которое веками использовалось в традиционной медицине Индии. Но немногие знают, как оно может помочь при многих заболеваниях.
Как именно это растение, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gloucestershire Live.
Что нужно знать об ашваганде
Ашваганда - это небольшой вечнозеленый кустарник, произрастающий в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Название "ашваганда" происходит от санскритских слов "ашва", что означает "лошадь", и "гандха", что означает "запах", описывающий конский запах ее корней.
Растение собирают, сушат и измельчают в порошок, который продается в качестве добавки ашваганда. Ее используют в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий и считают одной из мощнейших трав.
Полезна ли ашваганда?
Это растение может влиять на:
- стресс
- половая функция
- спортивные результаты
- когнитивная производительность
- боль
- усталость
- функции щитовидной железы
- диабет
- гиперхолестеринемия
- туберкулез
Было проведено много научных исследований ашваганды, многие из которых, однако, имеют небольшие размеры выборки, короткое время и другие ограничения. Следовательно, необходимы дальнейшие серьезные исследования, чтобы подтвердить эти потенциальные преимущества.
Вот так выглядитя ашваганда (фото: freepik.com)
Кому поможет растение?
Эта трава может:
- Уменьшить стресс
- Помощь при усталости
- Повышает тестостерон
- Помогает при плохой памяти
- Улучшает концентрацию
- Помогает улучшить качество сна
- Помогает при пониженном либидо
- Улучшает выносливость
- Уменьшает боль в суставах
- Помогает при неврологических заболеваниях
Ашваганда богата витаминами, которые считаются мощными активными ингредиентами растения.
Эти витамины в основном содержатся в корне растения, и их уровень различается в разных экстрактах.
Когда дело доходит до приема каких-либо добавок, таких как ашваганда, жизненно важно следовать указаниям производителя. Хотя обычно это безопасно для большинства людей, долгосрочные последствия ашвагандхи до сих пор не полностью известны.
Беременным и кормящим женщинам эту траву нельзя принимать!
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