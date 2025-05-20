Ця маловідома функція Chrome зробить ваш інтернет у рази безпечнішим: увімкніть її просто зараз

У браузері Google Chrome вбудована функція Safety Check ("Перевірка безпеки"), яка вперше з'явилася в 2020 році і відтоді постійно поліпшується. Останнє оновлення цієї функції було у вересні 2024 року, зробивши її ще ефективнішою в захисті користувачів.

Про те, як ця функція допоможе вам безпечно серфити в Chrome і як її використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Safety Check працює у фоновому режимі й активно стежить за такими елементами:

вашими паролями

налаштуваннями безпечного перегляду (Safe Browsing)

актуальністю версії Chrome

дозволами сайтів

встановленими розширеннями

потенційно небажаними або нав'язливими повідомленнями.

Якщо Safety Check виявить проблеми або області, де можна підвищити безпеку, вона повідомить вас і запропонує інструкції щодо усунення.

Як використовувати Safety Check

Перейдіть на сторінку налаштувань Chrome: натисніть на значок із трьома крапками в правому верхньому кутку і виберіть "Налаштування".

У лівому меню виберіть розділ "Конфіденційність і безпека". Потім в основній правій частині вікна знайдіть секцію "Перевірка безпеки" і натисніть кнопку "Перейти до перевірки безпеки".

У верхній частині сторінки ви побачите розділ "Безпека одним поглядом", де відображаються основні сповіщення. Наприклад, тут можна дізнатися, чи актуальна версія Chrome, чи є у вас скомпрометовані паролі та чи ввімкнена функція безпечного перегляду. Усе, що позначено зеленою галочкою - у порядку; усе, що з червоним знаком оклику - потребує уваги.

Нижче, у розділі "Рекомендації з безпеки", Chrome може запропонувати додаткові заходи. Наприклад, вказати сайти, які ви давно не відвідували і для яких закінчилися дозволи.

Як використовувати Safety Check (фото: PCWorld)