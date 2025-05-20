Эта малоизвестная функция Chrome сделает ваш интернет в разы безопаснее: включите ее прямо сейчас

В браузере Google Chrome встроена функция Safety Check ("Проверка безопасности"), которая впервые появилась в 2020 году и с тех пор постоянно улучшается. Последнее обновление этой функции было в сентябре 2024 года, сделав ее еще эффективнее в защите пользователей.

О том, как эта функция поможет вам безопасно серфить в Chrome и как ее использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Safety Check работает в фоновом режиме и активно следит за следующими элементами:

вашими паролями

настройками безопасного просмотра (Safe Browsing)

актуальностью версии Chrome

разрешениями сайтов

установленными расширениями

потенциально нежелательными или навязчивыми уведомлениями.

Если Safety Check обнаружит проблемы или области, где можно повысить безопасность, она уведомит вас и предложит инструкции по устранению.

Как использовать Safety Check

Перейдите на страницу настроек Chrome: нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

В левом меню выберите раздел "Конфиденциальность и безопасность". Затем в основной правой части окна найдите секцию "Проверка безопасности" и нажмите кнопку "Перейти к проверке безопасности".

В верхней части страницы вы увидите раздел "Безопасность одним взглядом", где отображаются основные оповещения. Например, здесь можно узнать, актуальна ли версия Chrome, есть ли у вас скомпрометированные пароли и включена ли функция безопасного просмотра. Все, что отмечено зеленой галочкой - в порядке; все, что с красным восклицательным знаком - требует внимания.

Ниже, в разделе "Рекомендации по безопасности", Chrome может предложить дополнительные меры. Например, указать сайты, которые вы давно не посещали и для которых истекли разрешения.

Как использовать Safety Check (фото: PCWorld)