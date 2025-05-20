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Эта малоизвестная функция Chrome сделает ваш интернет в разы безопаснее: включите ее прямо сейчас

Вторник 20 мая 2025 18:00
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Эта малоизвестная функция Chrome сделает ваш интернет в разы безопаснее: включите ее прямо сейчас Google спрятал в Chrome мощный инструмент защиты (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В браузере Google Chrome встроена функция Safety Check ("Проверка безопасности"), которая впервые появилась в 2020 году и с тех пор постоянно улучшается. Последнее обновление этой функции было в сентябре 2024 года, сделав ее еще эффективнее в защите пользователей.

О том, как эта функция поможет вам безопасно серфить в Chrome и как ее использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Safety Check работает в фоновом режиме и активно следит за следующими элементами:

  • вашими паролями
  • настройками безопасного просмотра (Safe Browsing)
  • актуальностью версии Chrome
  • разрешениями сайтов
  • установленными расширениями
  • потенциально нежелательными или навязчивыми уведомлениями.

Если Safety Check обнаружит проблемы или области, где можно повысить безопасность, она уведомит вас и предложит инструкции по устранению.

Как использовать Safety Check

Перейдите на страницу настроек Chrome: нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

В левом меню выберите раздел "Конфиденциальность и безопасность". Затем в основной правой части окна найдите секцию "Проверка безопасности" и нажмите кнопку "Перейти к проверке безопасности".

В верхней части страницы вы увидите раздел "Безопасность одним взглядом", где отображаются основные оповещения. Например, здесь можно узнать, актуальна ли версия Chrome, есть ли у вас скомпрометированные пароли и включена ли функция безопасного просмотра. Все, что отмечено зеленой галочкой - в порядке; все, что с красным восклицательным знаком - требует внимания.

Ниже, в разделе "Рекомендации по безопасности", Chrome может предложить дополнительные меры. Например, указать сайты, которые вы давно не посещали и для которых истекли разрешения.

Эта малоизвестная функция Chrome сделает ваш интернет в разы безопаснее: включите ее прямо сейчасЭта малоизвестная функция Chrome сделает ваш интернет в разы безопаснее: включите ее прямо сейчасКак использовать Safety Check (фото: PCWorld)

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