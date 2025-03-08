Як позбутися небезпечних розширень у Chrome: проста інструкція

На початку місяця експерти з безпеки виявили серію шкідливих розширень для Chrome, які використовували шахрайські схеми. Від дій цих розширень постраждали щонайменше 3,2 мільйона користувачів.

Про те, як видалити шкідливі розширення в Chrome, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт в сфері технологій PCWorld .

Шкідливі розширення пропонували корисні функції, яких немає в стандартному Chrome, наприклад, блокування реклами, темну тему і створення скріншотів усієї сторінки в один клік.

У звіті GitLab Threat Intelligence йдеться про те, що компрометація сталася через фішингові атаки на розробників або їх добровільну передачу контролю над розширеннями зловмисникам. Загалом до списку потрапили 16 розширень, серед яких:

Adblock for Chrome

Adblock for You

Adblocker for Chrome - NoAds

Blipshot (скриншоти всієї сторінки одним кліком)

Color Changer for YouTube

Emoji Keyboard Emojis for Chrome

Emojis - Emoji Keyboard

KProxy

Mike Adblock für Chrome Chrome-Werbeblocker

Nimble Capture

Page Refresh

Super Dark Mode

Themes for Chrome та YouTube Picture in Picture

Відеоефекти для YouTube and Audio Enhancer

WAToolkit

Wistia Video Downloader

Google уже видалив ці розширення з магазину Chrome Web Store, і вони повинні були автоматично відключитися. Однак вони можуть як і раніше залишатися на вашому пристрої.

Як видалити шкідливі розширення

Відкрийте Chrome, натисніть на значок із трьома крапками в правому верхньому куті

Перейдіть у розділ Розширення, Управління розширеннями (або введіть в адресний рядок chrome://extensions )

) Знайдіть небажані розширення і натисніть Видалити.

Поки ви перебуваєте в цьому розділі, варто перевірити й інші розширення. Деякі могли бути помічені за порушення правил Chrome, але не відключені, інші могли зникнути з магазину, але все ще працювати на вашому пристрої.

Ці розширення цілком стандартні, тому їх можна залишити на ПК (фото: PCWorld)

На що слід звернути увагу

Права доступу

Найнебезпечніший параметр - можливість "читати і змінювати всі дані на всіх сайтах". Цей дозвіл слід надавати тільки надійним розширенням із перевіреними розробниками.

Блокувальники реклами

Такі розширення традиційно вимагають широких повноважень, що робить їх зручною маскою для шкідливих дій. Якщо ви шукаєте альтернативу uBlock Origin (який поступово витісняють), вибирайте перевірені рішення, а не випадкові аналоги.

Надлишкові дозволи

Якщо розширення запитує занадто багато прав без очевидної необхідності - видаляйте його. Також варто позбутися тих, якими ви давно не користуєтеся, щоб уникнути майбутніх вразливостей.

Як захиститися від шкідливих розширень

Будьте обережні під час встановлення. Кількість завантажень і позитивних відгуків не завжди свідчить про надійність.

Оновлюйте антивірус. Навіть якщо Google блокує шкідливі розширення, краще, якщо ваш антивірус виявить загрозу першим.

Використовуйте комплексний захист. Жоден метод безпеки не є ідеальним, тому поєднання антивірусу, уважності та регулярних перевірок - найкращий спосіб захистити ваші дані.

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