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Ця косметична послуга зіпсує шкіру ваших рук, але є спосіб цього уникнути

Фото: Лампа для гель-лаку шкодить шкірі рук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бюджетна покупка може зберегти молодість рук, навіть якщо вони регулярно потрапляють під ультрафіолетове світло.

Як зберегти молодість рук, які потрапляють під лампу під час манікюру, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова косметолога The Sun.

Як омолодити руки 

Cтаріючі руки можна омолодити за допомогою філерів, хімічних пілінгів шкіри та лазерів. Однак використання крему з  SPF Factor 50 цілий рік може запобігти потребі в цих дорогих варіантах, оскільки він зменшує шкоду від сонця.

Так само, як УФ-промені шкодять вашому обличчю, вони також впливають на ваші руки. Це стосується тих, хто робить манікюр з покриттям гель-лак, при  якому використовується спеціальна лампа.

Лампа для гель-лаку негативно впливає на шкіру рук (Скриншот)

Використовуйте живильний крем для рук із високим SPF і зволожуйте руки після миття, щоб омолодити та захистити їх.

Надмірний вплив ультрафіолетового світла може призвести до того, що ваші руки старіють швидше, тому пам’ятайте, що те ж саме стосується вашого звичайного гелевого манікюру.

Ви можете придбати манікюрні рукавиці з високим захистом від ультрафіолетового випромінювання, які закриють основну частину вашої руки та відкриють кінчики пальців, що робить їх ідеальною інвестицією проти старіння для тих, хто обирає гелевий манікюр.

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