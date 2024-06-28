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Эта косметическая услуга испортит кожу ваших рук, но есть способ этого избежать

Фото: Лампа для гель-лака вредит коже рук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бюджетная покупка может сохранить молодость рук, даже если они регулярно попадают под ультрафиолетовый свет.

Как сохранить молодость рук, попадающих под лампу во время маникюра, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова косметолога The Sun.

Как омолодить руки

Стареющие руки можно омолодить с помощью филеров, химических пилингов кожи и лазеров. Однако использование крема из SPF Factor 50 круглый год может предотвратить потребность в этих дорогостоящих вариантах, поскольку он уменьшает вред от солнца.

Так же, как УФ-лучи вредят вашему лицу, они также влияют на ваши руки. Это касается тех, кто делает маникюр с покрытием гель-лак, при котором используется специальная лампа.

Лампа для гель-лака оказывает негативное влияние на кожу рук (Скриншот).

Используйте питательный крем для рук с высоким SPF и увлажняйте руки после мытья, чтобы омолодить и защитить их.

Чрезмерное влияние ультрафиолетового света может привести к тому, что ваши руки стареют быстрее, поэтому помните, что, это же касается вашего обычного гелевого маникюра.

Вы можете приобрести маникюрные перчатки с высокой защитой от ультрафиолетового излучения, которые закроют основную часть вашей руки и откроют кончики пальцев, что делает их идеальной инвестицией против старения для тех, кто выбирает гелевый маникюр.

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