Чому гель-лак не тримається на нігтях: названо 5 причин

Гель-лак - це можливість зробити ефектний та стійкий манікюр, який має протриматися від 2 до 4 тижнів. Однак іноді буває так, що гель-лак починає відколюватися вже через декілька днів

Чому такий лак може не триматися на нігтях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням Woman Life.

Стан нігтів

У всіх дівчат різна нігтьова пластина - у когось вона міцна, а в когось не дуже. За наявності слабких нігтів майстри рекомендують робити зміцнення, для якого найкраще підходить каучукова база. Також результат залежить від професіоналізму майстра - чи зможе він оцінить стан нігтьової пластини та правильно підібрати матеріали.

Технологія нанесення

Дуже важливо дотримуватися технології нанесення кожного з продуктів, які використовуються під час покриття гелем. Якщо гель-лак недосушити в лампі, то покриття триматися не буде. Також важливо "запечатувати" кінчики нігтьової пластини під час нанесення фінального шару топового покриття, адже це продовжує термін носіння манікюру.

Якість матеріалів

Важливу роль відіграють матеріали, якими виконують покриття. Дешеві продукти не можуть бути якісними, тому дивіться, що використовує ваш майстер. Неякісне покриття небезпечне для вашого здоров'я і може викликати алергію, вже не кажучи про стійкість та якість манікюру.

Стан здоров'я

Є ще один фактор, на який важко вплинути - це стан здоров'я нашого організму. Під час хвороби варто відмовитися від будь-якого покриття. Гормональні препарати, курси антибіотиків, стреси та сильні емоційні переживання позначаються на стійкості покриття.

Варто окремо виділити такий фактор, як вагітність - покриття може триматися занадто міцно або не триматися взагалі. І ця ситуація може змінюватися непередбачувано, на різних термінах вагітності.

"Ручна робота"

У кожного з нас різний ритм життя і все, що ми робимо щодня так само впливає на стійкість покриття. Частий контакт з водою під час приготування або прибирання (нігтьова пластина при цьому стає м'якою), постійний контакт з побутовою хімією, тривала щоденна робота з клавіатурою, постійні тренування у спортзалі, та й просто необережне поводження з нігтями - усе це може спровокувати відшарування покриття.