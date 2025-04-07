Арабіка чи робуста? Бариста пояснив, як легко їх розрізнити

На упаковці кави часто можна побачити написи "арабіка" чи "робуста". Ці два сорти кави відрізняються смаком, ароматом, вмістом кофеїну та навіть формою зерен. Який сорт краще обрати для свого ідеального ранкового напою?

Яка різниця

За словами експерта, різниця справді є, і вона закладена природою. Арабіка смачніша, має більший смаковий потенціал, а саме квіткові ноти, фруктові, ягідні, шоколадні, горіхові, ферментовані та овочеві можуть бути.

У робусти від природи немає такого смакового різноманіття. Зокрема, знайти робусту з ягідним смаком або з квітковим майже неможливо, і це природа так зробила.

Тому робуста через те, що менш якісна по смаку, зазвичай коштує дешевше і в її смаку переважають такі відтінки, як горіхові або різні відтінки горілого та димного.

"Тому більшість людей, які хоч трошки розбираються в каві, вони в кав'ярні сказали б: "Та мені арабіку". Але за рахунок великої кількості неякісної інформації в мережі, інколи навіть чуєш такі висловлювання, коли людина приходить в кав'ярню і каже: "Мені, будь ласка, робусту". І їй кажуть: "А у нас нема, у нас тільки арабіка". Вона каже: "Ну, знову кав'ярня якась не така. Робуста - це ж суперкласна кава, суперсмачна, арабіка - це щось кисле, не зрозуміле" - розповів Карелашвілі.

Бариста зазначив, що арабіка - це більш приємний, спокійний та легкий смак кави. Однак, все залежить від того, з якою кавою працює кав'ярня.

Тоді як робуста це зазвичай гіркий, більш насичений, такий щільний смак кави, і одноманітний.

Яку каву п'є більшість людей

Руслан Карелашвілі розповів, що в Україні більшість п'є арабіку, тому що за останній рік робуста сильно подорожчала на світовому ринку взагалі й продовжує дорожчати.

Тому постачальники все рідше почали привозитив Україну робусту.

"Бо різниця в ціні між арабікою і робустою майже стерлась, а за смаком арабіка перевищує робусту, тому немає сенсу економити. І я думаю, що десь за пів року робуста - це буде щось таке незвичайне", - додав він.