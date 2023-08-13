Эта группа крови считается "худшей". И вот - почему

В некоторых культурах даже считают, что от группы зависит темперамент, характер, индивидуальные особенности. Вы можете в это верить или нет, но знать о своей группе, ее преимуществах и недостатках все же надо.

Группа крови и резус-фактор наследуются нами от родителей и остаются неизменными в течение жизни. Знание принадлежности к группе и резусу крайне важно, ведь в экстренной ситуации может спасти жизнь вам или другому человеку.

О том, какая кровь считается "худшей", какие группы наименее и наиболее распространены в мире и в Украине - узнайте из материала Styler дальше.

Какие бывают группы

Есть четыре группы крови по системе AB0. Они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Эритроцит может иметь только антиген А (II группа крови), только антиген В (III группа крови) или и А, и В одновременно (IV группа крови). Если же на поверхности эритроцитов нет ни одного из этих антигенов, он относится к I (0) группе крови.

Группы обозначают римскими цифрами, а в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I (0), II (A), III (B), IV (AB).

До начала 20-го века никто и не подозревал, что кровь может быть разной. Переворот в этой области знаний совершил австрийский врач Карл Ландштейнер, обнаруживший и исследовавший три антигена А, В и С.

В 1900 году он поставил необыкновенный опыт. Взяв кровь у себя и своих сотрудников, отделил сыворотку от эритроцитов с помощью центрифуги и смешал отдельные образцы эритроцитов с сывороткой крови разных лиц и собственной. Некоторые сыворотки склеивали эритроциты, а некоторые - нет. В зависимости от наличия или отсутствия этой реакции (агглютинации) и были обнаружены группы крови.

Кроме группы определяется резус-фактор, который может быть "положительный" и "отрицательный", и обозначается Rh+ или Rh -

Резус-принадлежность эритроцитов определяется по наличию у человека антигена Rh0 (D). Людей, в чьих эритроцитах этот антиген есть, относят к резус-положительным, а при его отсутствии - к резус-отрицательным.

Какая группа наиболее и наименее распространена

По статистике, самой распространенной в мире является первая группа крови (0): к ней относятся 33,5% населения Земли. Наименее распространена четвертая группа крови (АВ) - всего 5 % населения. При этом распределение распространенности людей с определенным типом крови имеет свои отличия в разных странах.

У украинцев наиболее распространенной группой является вторая (А) - 40%. Далее следуют первая группа (0) - 37 %, третья (В) - 17 %, четвертая (АВ) - 6 %.

Совместимость групп крови

При переливании крови донор и реципиент должны иметь "совместимые" группы крови и резус-факторы. В середине двадцатого века считалось, что группа 0 (I) Rh (-) совместима со всеми группами. Люди с этой группой и Rh-фактором крови считались "универсальными" донорами.

Но сейчас от этого отказались. Теперь переливают кровь, чтобы совпадала и группа, и резус. А также делают индивидуальную пробу на совместимость.

Какая группа крови - худшая

"Худшей" долгое время считалась кровь, которую нельзя перелить никому, кроме человека с такой же группой и резусом. Это группа АВ (IV) Rh (-), то есть "четвертая отрицательная". Людей с такой группой меньше всего в мире.

Теперь же, когда кровь донора и реципиента должна полностью совпадать, такая кровь ценна, потому что встречается редко. Но "четвертая" отрицательная - не самая редкая кровь в мире.

Кто такие Rhnull люди

Редчайшую кровь в мире имеют люди "Rhnull" - они имеют нулевой резус. В 1961 году австралийские ученые обнаружили человека с нулевым резус-фактором (Rh null) - на мембране эритроцитов в его крови отсутствовали все возможные антигены системы.

Нулевой резус-фактор встречается настолько редко, что за последние 57 лет в мире обнаружено только 43 его носителя. Такую кровь даже называют "золотой".

Ее можно перелить человеку с любым резус-фактором, поскольку она считается универсальной. А вот найти донора для людей из Rhnull почти невозможно. Вот почему людям, имеющим "золотую кровь", рекомендуется сдавать ее "профилактически" на случай, если им когда-нибудь понадобится переливание, или если другому человеку с этой группой оно потребуется.

Когда отрицательный резус - это плохо

Наличие отрицательного резуса (при любой группе крови) может оказаться плохим для женщины при беременности.

Если у плода он - положительный, возникает так называемый "резус-конфликт". Это осложнение беременности, требующее дополнительного контроля.

Необычный факт о группах крови

В культуре японцев очень распространено верование, что характер человека сильно зависит от группы крови. У них существует система вроде наших знаков Зодиака. Даже решение о браке или принятии человека на работу принимается с учетом его группы крови.