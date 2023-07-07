Ця група крові вважається найкращою. І ось чому
У кожної людини є певна група крові і резус-належність. Знання такого фактору дуже важливе, адже за групою і резусом можна визначити, яку кров вам переливати за потреби, або ж вашу цінність як донора.
Про це в TikTok розповів лікар Юрій Габорець.
Що таке група крові і резус
Існує 4 групи крові за системою AB0, вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров’яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.
Групи позначають римськими цифрами, в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).
Крім групи визначається резус-фактор, який може бути "позитивний" і "негативний", і позначається Rh + або Rh -
Резус-належність еритроцитів визначається за наявністю у людини антигену Rh0 (D). Людей, в чиїх еритроцитах цей антиген наявний, відносять до резус-позитивних, а за його відсутності - до резус-негативних.
Яка група крові вважається найкращою
За словами медика, найкращою групою є перша з резусом "мінус".
"Її можна лити будь-кому, хто потребує, людині х будь-якою групою. По-перше, резус мінус не має на поверхні еритроцитів аглютиногенів та в плазмі аглютинінів", - каже лікар.
Тим не менш зараз переливають, щоб збігалася і група, і резус. І роблять індивідуальну пробу на сумісність.
"На планеті найбільше людей з першою позитивною групою, а найменше - з четвертою негативною. Але ця версія, що від групи крові залежить характер, схильність до дієт - це типу складання гороскопів", - додав Юрій Габорець.
Лікар зазначив, важливо, щоб не було резус-конфлікту - ускладненні вагітності. Це імунна відповідь резус-негативної вагітної на еритроцитарні антигени резус-позитивного плоду, при якому у жінки утворюються антирезусні антитіла.
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