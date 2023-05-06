Ця елементарна вправа покращує кровообіг і роботу серця. Вона корисна всім

Покращує роботу серцево-судинної системи

Ходьба навшпиньки - хороша аеробна вправа, яка дозволяє крові постачати достатню кількість кисню до серцевого м’яза, що корисно для всієї серцево-судинної системи. Також вона тренує литкові м’язи та щиколотки.

Ця проста вправа корисна для профілактики варикозного розширення вен і підвищення стабільності гомілковостопного суглоба. Вона є чудовим фізичним навантаженням для літніх людей, які мають проблеми із колінними суглобами.

Стимулює кровообіг в нижніх кінцівках

Ходьба навшпиньки може поліпшити кровообіг в нижніх кінцівках. Люди, які довго стоять або сидять, зазвичай відчувають біль і оніміння в ногах чи навіть варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

При ходьбі навшпиньках м'язи ніг розслаблюються і напружуються. Коли вони розслаблені, кров з артерій серця збільшує кількість перфузії в м’язи. Коли м’язи напружені, вони будуть стискати кровоносні судини, щоб прискорити повернення венозної крові до серця, тим самим сприяючи кровообігу в нижніх кінцівках.

Як правильно тренуватись

Ходьба навшпиньках: щоразу робіть 30-50 кроків, перепочиньте, а потім повторіть кілька підходів відповідно до свого фізичного стану.

Швидкість можна регулювати самостійно, щоб відчувати себе комфортно та розслаблено. На початку можна трохи притримуватись за стіну, щоб було легше тренуватись.

Сядьте навшпиньки: тримайте коліна та стегна на одному рівні. Можна покласти на стегна дві пляшки мінеральної води і виконувати вправи з навантаженнями. Встаньте навшпиньки 30-50 разів, самостійно визначаючи швидкість.

Ляжте і зімкніть ноги: відпочиваючи в ліжку, тримайте ноги разом і випряміть пальці. Якщо відчуваєте дискомфорт у литках, зупиніться і відпочиньте. Повторіть праву 20-30 разів.

Хоча рухи прості та легкі, ви помітите поступовий прогрес. Не перевантажуйте ноги, аби їх не травмувати. Якщо це сталось, то відпочиньте кілька днів, масажуйте хворобливе місце і прикладайте до ніг компреси з гарячою водою.