Это элементарное упражнение улучшает кровообращение и работу сердца. Оно полезно всем

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы

Ходьба на цыпочках - хорошее аэробное упражнение, которое позволяет крови поставлять достаточное количество кислорода к сердечной мышце, что полезно для всей сердечно-сосудистой системы. Также оно тренирует икроножные мышцы и лодыжки.

Это простое упражнение полезно для профилактики варикозного расширения вен и повышения стабильности голеностопного сустава. Оно является прекрасной физической нагрузкой для пожилых людей, имеющих проблемы с коленными суставами.

Стимулирует кровообращение в нижних конечностях

Ходьба на цыпочках может улучшить кровообращение в нижних конечностях. Люди, долго стоящие или сидящие, обычно чувствуют боль и онемение в ногах или даже варикозное расширение вен нижних конечностей.

При ходьбе на цыпочках мышцы ног расслабляются и напрягаются. Когда они расслаблены, кровь из артерий сердца увеличивает количество перфузии в мышцах. Когда мышцы напряжены, они будут сжимать кровеносные сосуды, чтобы ускорить возвращение венозной крови к сердцу, тем самым способствуя кровообращению в нижних конечностях.

Как правильно тренироваться

Ходьба на цыпочках: каждый раз делайте 30-50 шагов, немного отдохните, а затем повторите несколько подходов согласно своему физическому состоянию.

Скорость можно регулировать самостоятельно, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно. В начале можно немного придерживаться за стену, чтобы было легче тренироваться.

Сядьте на цыпочках: держите колени и бедра на одном уровне. Можно положить на бёдра две бутылки минеральной воды и выполнять упражнения с нагрузками. Встаньте на цыпочках 30-50 раз, самостоятельно определяя скорость.

Лягте и держите ноги вместе: отдыхая в постели, держите ноги вместе и выпрямите пальцы. Если испытываете дискомфорт в икрах, остановитесь и отдохните. Повторите правую 20-30 раз.

Хотя движения просты и легки, вы заметите постепенный прогресс. Не перегружайте ноги, чтобы их не травмировать. Если это произошло, отдохните несколько дней, массируйте болезненное место и прикладывайте к ногам компрессы с горячей водой.