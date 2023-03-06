Без цукру, борошна і молока! Готуємо смачний яблучний кекс "з нічого"

Яблучний кекс без цукру, борошна і молока підійде тим, хто притримується правильного харчування, сидить на дієті, постує чи стежить за рівнем цукру в крові.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Перебийте вівсяні пластівці блендером. Те ж саме зробіть з горіхами (так щоб були більш-менш крупні шматочки).
Збийте яйця блендером, додайте олію, мед, перемішайте.
До вівсянки додайте сіль, розпушувач, корицю і перемішайте. Висипте суху суміш в рідку і відставте в бік.
Натріть два яблука, додайте до маси. Туди ж додайте горіхи.
Викладіть масу у вистелену пергаментом форму. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 160 градусів духовці.
Охолодіть кекс на решітці, нарізайте та смакуйте. Смачного!
Дізнайтеся також, як спекти смачний і корисний медівник на кефірі.
Також читайте, як приготувати просте пісочне печиво з варенням.