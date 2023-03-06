Без цукру, борошна і молока! Готуємо смачний яблучний кекс "з нічого"

Складники:

яблука - 2 шт.

яйця - 3 шт.

вівсяні пластівці (суміш) - 150 г

олія - 50 мл.

мед - 1 ст. л.

горіхи - 100 г

кориця - 1 ч. л.

розпушувач - 1 ч. л.

сіль - 1/4 ч. л.

Покрокове приготування

Перебийте вівсяні пластівці блендером. Те ж саме зробіть з горіхами (так щоб були більш-менш крупні шматочки).

Збийте яйця блендером, додайте олію, мед, перемішайте.

До вівсянки додайте сіль, розпушувач, корицю і перемішайте. Висипте суху суміш в рідку і відставте в бік.

Натріть два яблука, додайте до маси. Туди ж додайте горіхи.

Викладіть масу у вистелену пергаментом форму. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 160 градусів духовці.

Охолодіть кекс на решітці, нарізайте та смакуйте. Смачного!