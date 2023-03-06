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Без сахара, муки и молока! Готовим вкусный яблочный кекс "из ничего"

Как приготовить вкусный и дешевый яблочный кекс (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный кекс без сахара, муки и молока подойдет тем, кто придерживается правильного питания, сидит на диете, постится или следит за уровнем сахара в крови.

Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • яблоки - 2 шт.
  • яйца - 3 шт.
  • овсяные хлопья (смесь) - 150 г
  • масло - 50 мл
  • мед - 1 ст. л.
  • орехи - 100 г
  • корица - 1 ч. л.
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • соль - 1/4 ч. л.

Пошаговое приготовление

Перебейте овсяные хлопья блендером. То же сделайте с орехами (так чтобы были более или менее крупные кусочки).

Взбейте яйца блендером, добавьте растительное масло, мед, перемешайте.

К овсянке добавьте соль, разрыхлитель, корицу и перемешайте. Всыпьте сухую смесь в жидкую и отставьте в сторону.

Натрите два яблока, добавьте в массу. Туда же добавьте орехи.

Выложите массу в выстланную пергаментом форму. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 160 градусов духовке.

Охладите кекс на решетке, нарезайте и приятного аппетита!

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