Без сахара, муки и молока! Готовим вкусный яблочный кекс "из ничего"

Яблочный кекс без сахара, муки и молока подойдет тем, кто придерживается правильного питания, сидит на диете, постится или следит за уровнем сахара в крови.
Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Перебейте овсяные хлопья блендером. То же сделайте с орехами (так чтобы были более или менее крупные кусочки).
Взбейте яйца блендером, добавьте растительное масло, мед, перемешайте.
К овсянке добавьте соль, разрыхлитель, корицу и перемешайте. Всыпьте сухую смесь в жидкую и отставьте в сторону.
Натрите два яблока, добавьте в массу. Туда же добавьте орехи.
Выложите массу в выстланную пергаментом форму. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 160 градусов духовке.
Охладите кекс на решетке, нарезайте и приятного аппетита!
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