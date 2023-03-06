Без сахара, муки и молока! Готовим вкусный яблочный кекс "из ничего"

Составляющие:

яблоки - 2 шт.

яйца - 3 шт.

овсяные хлопья (смесь) - 150 г

масло - 50 мл

мед - 1 ст. л.

орехи - 100 г

корица - 1 ч. л.

разрыхлитель - 1 ч. л.

соль - 1/4 ч. л.

Пошаговое приготовление

Перебейте овсяные хлопья блендером. То же сделайте с орехами (так чтобы были более или менее крупные кусочки).

Взбейте яйца блендером, добавьте растительное масло, мед, перемешайте.

К овсянке добавьте соль, разрыхлитель, корицу и перемешайте. Всыпьте сухую смесь в жидкую и отставьте в сторону.

Натрите два яблока, добавьте в массу. Туда же добавьте орехи.

Выложите массу в выстланную пергаментом форму. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 160 градусов духовке.

Охладите кекс на решетке, нарезайте и приятного аппетита!