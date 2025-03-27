10 непомітних ознак того, що чоловік вам бреше

Брехня - це не завжди зрадницький обман, але якщо партнер регулярно щось приховує, варто звернути увагу на його поведінку. Бо навіть незначні обмани можуть у майбутньому спровокувати втрату довіри та сварки.

Які 10 ознак, які можуть вказувати, що чоловік вам бреше, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Занадто багато деталей або їх повна відсутність

Коли людина каже правду, вона розповідає все природно. Розповідь плавна, без зайвих слів та невпевненості.

"Але якщо ваш партнер бреше, він або додає занадто багато зайвих деталей (щоб звучало переконливо), або навпаки - говорить дуже узагальнено, бо боїться заплутатися", - пояснює коуч.

Він змінює тему занадто швидко

Ставите запитання - він раптом переводить розмову на щось інше? Якщо чоловік уникає обговорення певної теми, це може бути спробою приховати правду.

Довгі паузи перед відповіддю

Якщо він часто задумується перед тим, як відповісти навіть на прості питання, це може означати, що він придумує правдоподібну версію подій.

Його історії не збігаються

Якщо сьогодні він сказав одне, а через кілька днів розповідає зовсім іншу версію тієї ж події - це тривожний сигнал.

"Така людина може не тільки брехати на словах, а й у справах. І чоловік явно не запам'ятовує, що він вам говорив день тому", - підкреслює експерт.

Він уникає зорового контакту або, навпаки, дивиться занадто пильно

Деякі чоловіки не можуть дивитися в очі, коли брешуть. Інші ж, навпаки, намагаються контролювати ситуацію і дивляться надто настирливо, ніби перевіряють вашу реакцію.

Захисна агресія

Питаєте щось звичайне, а він раптом злиться або обурюється: "Ти що, мені не довіряєш?" Це класична тактика - атакувати, щоб не довелося відповідати.

Його жести та міміка не відповідають словам

"Він каже, що радий вас бачити, але губи стиснуті? Каже, що не хвилюється, але крутить кільце на пальці? Не синхронність мови тіла і слів - явна ознака брехні", - каже Віталій Курсік.

Зміни в тоні голосу

Голос може стати більш високим або тремтіти. Це несвідома реакція організму на стрес, який викликає брехня.

Він надто напружений або, навпаки, занадто розслаблений

Якщо чоловік нервово совається, тре долоні або піджимає губи - він хвилюється. Але й занадто неприродна розслабленість може бути маскою, щоб приховати правду.

Він часто забуває свої ж слова

Якщо ви питаєте про щось, що він сам вам розповідав, а він раптом не може згадати - це ознака того, що історія була вигадана.

"Звичайно, всі ці ознаки не є 100% доказом брехні. Але якщо ви помічаєте кілька з них регулярно, можливо, варто обережно з’ясувати, що саме ваш партнер приховує. І якщо вам важко зрозуміти, де правда, а де "гра тіней", коучинг допоможе розставити все по місцях. Бо довіра - це основа стосунків, і без неї вони приречені", - резюмує експерт.

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