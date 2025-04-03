Конфетно-букетный период: как понять, что вы для нового партнера - "запасной аэродром"
Начало отношений - это магия. Сладкие слова, приятные сюрпризы, романтические встречи... Но иногда за этой красивой картинкой скрывается неприятная правда: вы для партнера - просто запасной вариант.
Как понять это еще на старте отношений, чтобы не упустить время и не разбить себе сердце, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Он/она не торопится делать вас частью своей жизни
Как объясняет эксперт, это - встречи спонтанные, знакомство с друзьями откладывается, планы на будущее туманны. Вы как бы рядом, но не внутри его/ее мира.
Вы не чувствуете стабильности
Один день - он/она осыпает вас комплиментами, второй - исчезает без объяснений. Вы не понимаете, чего ждать завтра. Это классический сигнал того, что вы - не приоритет.
Отношения развиваются медленно
Вам кажется, что вы вместе уже достаточно времени, чтобы говорить о серьезности, но партнер не спешит.
"Он или она избегает определённости: "Давай просто наслаждаться моментом", "Я ещё не готов/готова к чему-то серьёзному". Если слышите подобные фразы, то стоит выяснить, кто вы для этого человека", - советует коуч.
Вы не первые, кто узнает важные новости
Важные изменения в его/ее жизни вы узнаете случайно или от других людей. Если вы действительно важны - партнер захочет делиться с вами первым.
Вам кажется, что вас "паркуют"
Когда вы вместе - все прекрасно. Но стоит немного отдалиться, как партнёр становится холодным, не выходит на связь, избегает встреч. Вроде бы вы есть, но только тогда, когда это удобно ему/ей.
Он/она еще не "закрыл" прошлые отношения
Часто вспоминает бывших, сравнивает вас с ними, а то и вообще - поддерживает с ними тесный контакт.
"Это значит, что вы, возможно, просто временный вариант на время его/её эмоционального "восстановления". Или с вами он только потому, что "клин клином вышибают", - предупреждает специалист.
Что с этим делать?
Если несколько пунктов вам знакомы - самое время честно спросить партнера о его/ее намерениях. Ответы будут размытыми? Тогда подумайте: готовы ли вы тратить время на человека, для которого вы - не главный герой, а просто запасной вариант?
"Любовь - это не игра в ожидание. И тот, кто действительно хочет быть с вами, не будет заставлять сомневаться в его чувствах", - резюмирует Виталий Курсик.
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