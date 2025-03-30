Чому після розриву хочеться повернутися до колишнього партнера? 5 простих причин

Розрив - це кінець. Але чому ж тоді так часто з’являється думка: "А може, ми ще могли б бути разом?" Це не просто ностальгія чи слабкість - за цим стоять цілком реальні психологічні механізми.

Чому після закінчення стосунків хочеться повернутися до колишнього партнера або партнерки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Зона комфорту сильніша за логіку

Як пояснює експерт, навіть якщо стосунки були далекими від ідеалу, вони були звичними. Людський мозок ненавидить зміни та намагається повернути нас у знайоме середовище, навіть якщо воно не робило нас щасливими.

Ідеалізація минулого

Через деякий час після розриву пам’ять витирає негатив і залишає лише хороші моменти.

Ви вже не згадуєте сварки, непорозуміння, біль, зате яскраво бачите смішні моменти, пристрасні ночі та "особливий зв'язок", - пояснює коуч.

Страх самотності

Незалежно від того, хто ініціював розрив, залишитися одному - страшно. А повернення до колишнього здається швидким і простим способом заповнити цю порожнечу.

Емоційна залежність

У тривалих стосунках формується зв'язок не лише на рівні емоцій, а й на рівні хімії мозку. Якщо партнер був для вас джерелом підтримки, радості чи навіть конфліктів, розрив сприймається як "ломка".

Страх нового

Після розставання потрібно вчитися жити заново: змінювати звички, шукати нових людей, будувати нові стосунки.

"Це складно і незрозуміло. А старий варіант здається знайомим і простим", - додає експерт.

Чи варто повертатися?

Якщо розставання було імпульсивним і ви обоє готові працювати над помилками, іноді дати стосункам другий шанс варто.

Але якщо розрив відбувся через несумісність, токсичність чи відсутність любові, повернення - це просто втеча від самотності.

"Якщо ви не можете розібратися у своїх почуттях, коуч допоможе подивитися на ситуацію з боку і зрозуміти: це справжнє бажання чи просто страх невідомого? Бо повертатися варто тільки тоді, коли ви впевнені, що цього дійсно хочете", - резюмує Віталій Курсік.

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