Без цього урожаю не буде: як перевірити схожість насіння перед посівом

Перевірка схожості насіння перед посівом - важливий етап підготовки до нового сезону. Від якості насіння залежить, чи отримаєте ви міцні сходи та хороший урожай, адже старе чи пошкоджене насіння може просто не зійти.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як у домашніх умовах можна легко провести тестування насіння, не витрачаючи багато часу чи коштів.
Перевірка схожості дозволяє оцінити, який відсоток насіння здатен прорости і дати здорові рослини. Це особливо важливо для насіння, зібраного власноруч або купленого давно, адже з часом його життєздатність знижується.
Наприклад, насіння перцю зберігає схожість 2-3 роки, а капусти - до 4-5 років, але умови зберігання можуть змінити ці терміни. Тестування допомагає уникнути розчарувань, коли сходів мало або їх немає взагалі. У лютому, коли час посіву на розсаду наближається, така перевірка стає першим кроком до успішного сезону.
Один із найпростіших способів - перевірити насіння у сольовому розчині. Розчиніть 1 чайну ложку солі в склянці води, висипте туди насіння і перемішайте. Через 5-10 хвилин живе насіння осяде на дно, а порожнє чи нежиттєздатне спливе на поверхню.
Цей метод добре працює для насіння томатів, перцю чи огірків, але не підходить для дуже дрібного насіння, як у петрушки. Після тесту промийте живе насіння чистою водою і просушіть перед посівом.
Щоб точно знати, чи зійде насіння, спробуйте проростити його у вологому середовищі. Візьміть марлю чи бавовняну тканину, змочіть її водою, викладіть 10-20 насінин і накрийте ще одним шаром тканини.
Помістіть це в тепле місце (+20-25°C), наприклад, біля батареї, і стежте за вологістю. Через 3-7 днів (залежно від культури) живе насіння дасть паростки - підрахуйте відсоток схожості. Цей метод ідеальний для перевірки насіння перцю чи капусти перед посівом у лютому.
Ще один зручний спосіб - використати паперовий рушник замість тканини. Змочіть рушник водою, розкладіть насіння на одній половині, накрийте другою і покладіть у поліетиленовий пакет.
Тримайте пакет у теплі (+22-25°C), перевіряючи щодня, чи не пересох рушник. Життєздатне насіння почне проростати через кілька днів – для перцю це 5-7 днів, для томатів 3-5. Такий тест простий і дозволяє одразу відібрати насіння для посіву.
Якщо немає часу на пророщування, уважно огляньте насіння. Живе насіння зазвичай має рівний колір, гладку поверхню і пружність при натисканні - воно не кришиться і не ламається.
Наприклад, у перцю якісне насіння світло-жовте або кремове, без плям і тріщин. Але цей метод менш надійний, адже навіть гарне на вигляд насіння може бути нежиттєздатним через неправильне зберігання. Використовуйте його як попередню перевірку перед іншими тестами.
Після тестування підрахуйте відсоток схожості: якщо з 10 насінин зійшло 7, схожість становить 70%. Для посіву на розсаду бажана схожість не нижче 60-70%, інакше доведеться сіяти густіше або купити нове насіння.
Життєздатне насіння, що проросло під час тесту, можна одразу висадити в ґрунт у лютому. Нежиттєздатне краще викинути, щоб не займати місце на підвіконні. Така перевірка економить час і ресурси, особливо напередодні весняного сезону.
Перевірити схожість насіння перед посівом - це просто і доступно кожному. У лютому та березні, коли городники готуються до вирощування розсади, ці методи допоможуть обрати найкращий посадковий матеріал.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Real Simple, Bob Vila.